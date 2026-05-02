Finde largo “flojito”: las reservas hoteleras en Mar del Plata no superan el 40% y empresarios culpan a “la retracción del consumo”

ZONALES





El titular de la Asociación Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, Hernán Szkrohal, aseguró que este fin de semana largo por el 1 de mayo dejó un nivel de ocupación por debajo de las expectativas del sector: un 37% en la hotelería privada que "todavía está abierta".





Según explicó, la medición realizada hasta la tarde del jueves refleja ese nivel de ocupación dentro de los hoteles que se encuentran operativos en el ámbito privado, aclarando además que no todos los establecimientos estaban abiertos.





En tren de argumentar el porcentaje, Szkrohal consideró que uno de los factores que incidió en estos resultados es la ubicación del feriado dentro del calendario. En ese sentido, señaló que haber caído viernes y no lunes afectó al sector. “Indudablemente, el caer el día viernes y no lunes resiente un poquito lo que es el nivel de reservas”, sostuvo.





Además, dijo que la situación económica general impactó negativamente en el movimiento turístico del fin de semana largo. “Obviamente, la situación de la retracción del consumo hace que el fin de semana no haya tenido los porcentajes esperados para un fin de semana largo como el del 1 de mayo”, remarcó.





De esta manera, desde la entidad que nuclea a hoteleros y gastronómicos de la ciudad trazaron un panorama moderado para una fecha que, en otros contextos, suele ofrecer mejores niveles de ocupación y mayor dinamismo para uno de los sectores más vinculados a la actividad turística local.