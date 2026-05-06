Eva Ruiz, experta en limpieza: “Pongo sal en el borde de las ventanas porque hace de barrera”

La limpieza en el hogar es importante por muchos motivos. En primer lugar, contribuye a la satisfacción de quienes habitan el espacio y, principalmente, ayuda a mantener controladas las apariciones de ciertas plagas como lo pueden ser las hormigas .

Sin embargo, existen trucos específicos para combatir a estos insectos, más allá de las rutinas de limpieza habituales. Eva Ruiz , experta en la materia, explicó: “Pongo sal en el borde de las ventanas porque hace de barrera contra las hormigas” .

Con un simple ingrediente, que suele estar en la mayoría de las cocinas, se puede alejar a las hormigas. La explicación radica en que la sal incomoda a estos insectos ya que interfiere con su manera de desplazarse.

La sal, además de alejar a las hormigas, también mantiene fuera del hogar a otros insectos como arañas pequeñas. El truco consiste en colocarla en los accesos exteriores del hogar, especialmente en bordes o marcos de ventana .

El truco de la sal tiene una reversión que presentó Alejandra Pez , también experta en limpieza. Se trata de una mezcla que permite potenciar el efecto e incluye sal gruesa, pimienta negra y unas gotas de jugo de limón .

Estos elementos se deben mezclar en un recipiente pequeño y después, se esparce sobre los caminos donde se observa movimiento de hormigas . La sal incomoda su desplazamiento, la pimienta negra resulta irritante y el limón ayuda a borrar las señales que dejan para guiar al resto de la colonia .

En meses de mucho calor, donde la limpieza puede no ser suficiente, estas dos opciones ayudarán a combatir a las hormigas en el hogar. Las mismas suelen aparecer con mayor frecuencia debido al aumento de las temperaturas, ya que las temperaturas más altas las impulsan a buscar alimento y agua con mayor intensidad.

Las hormigas, en general, se ven atraídas por restos de comidas, migas y los envases mal cerrados . También hay que tener en cuenta que suelen aparecer cuando hay zonas húmedas en el hogar, si hay grietas en las paredes o en zócalos, ya que funcionan como punto de entrada o de refugio.

Es importante destacar que tanto los trucos de la sal que proponen Eva Ruiz y Alejandra Pez como los mencionados anteriormente no reemplazan la rutina de limpieza habitual que se debe seguir en cada hogar. Una casa limpia es el pilar fundamental para mantener alejadas a las hormigas y otro tipo de insectos.

Fuente: TN