Encontraron una granada dentro de un tacho de basura en Constitución

Efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron una granada de mano dentro de un tacho de basura en el barrio porteño de Constitución . Según confirmaron fuentes policiales a Infobae , el explosivo será trasladado a una zona segura para su posterior destrucción.

El hallazgo ocurrió este jueves en un contenedor ubicado en la intersección de avenida Pavón y San José. De acuerdo con las primeras evaluaciones, se trata de una granada de mano modelo FM1 que presentaba un avanzado estado de deterioro.

Según indicaron fuentes del caso, el artefacto fue detectado por un hombre en situación de calle que revisaba el tacho . La secuencia fue advertida por otra persona, que dio aviso al 911.

Tras un operativo inicial, agentes inspeccionaron otros contenedores de la zona para descartar la presencia de más explosivos. El resultado fue negativo.

Intervino personal especializado en explosivos, que dispuso el traslado del artefacto a un sector controlado para su destrucción.

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N° 1, que encabeza la jueza María Romilda Servini.

Fuente: Infobae