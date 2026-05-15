Encontraron muerto a un chico de 19 años que estaba desaparecido desde hace una semana

Benjamín Scerra, un chico de 19 años que llevaba desaparecido una semana, apareció muerto en las últimas horas en la localidad santafesina de Granadero Baigorria , muy cerca de Rosario y en medio de un clima espeso que terminó en incidentes entre la familia del chico y algunos vecinos del lugar donde apareció el cuerpo.

El hallazgo ocurrió cerca de las 22, en una zona conocida como monte Celulosa, cerca de la Bajada El Espinillo. Estaba tapado con un chapón y tenía una herida de arma blanca en el cuello.

Benjamín era buscado desde el pasado viernes 8 de mayo cuando salió de su casa para acompañar a un amigo y jamás regresó, por lo que de manera inmediata se dio aviso a la Policía para el inicio de la búsqueda. Incluso se realizaron marchas para pedir información sobre su paradero.

Anoche, cerca de las 20, se desplegó un operativo policial en unas viviendas precarias en las cercanías del lugar donde apareció el cuerpo. La policía buscaba a un hombre apodado "el Corto" por la desaparición. Según informó Rosario3 , se desataron incidentes entre familiares y amigos de Benjamín con vecinos del barrio , que linda con Capitán Bermúdez.

Hubo gritos, piedrazos y un auto que terminó prendido fuego. Era una camioneta Renault Kangoo propiedad de un hermano del "Corto". Un móvil del canal El Trece terminó con las ruedas pinchadas mientras realizaba una cobertura en vivo en el lugar y sus periodistas fueron agredidos.

El Corto no pudo ser detenido. Cren que se escapó por unas islas aleadañas al Paraná, que corre enfrente del barrio. Un menor de edad quedó detenido tras los incidentes.

El operativo se lanzó a partir de un dato que recibió la investigación: Benjamín habría estado el viernes a la madrugada un rancho del monte Celulosa junto al "Corto". Esta versión señala que se dio una fuerte pelea entre ambos. El sospechoso, horas después, intentó vender pertenencias de Benjamín, tales como su ropa y su teléfono celular.

La familia de Benjamín había alertado que el celular dejó de tener señal en la misma madrugada que desapareció el chico.

Fuente: Clarín