El taller secreto de “El Artesano”: confeccionaba DNI y tarjetas de crédito truchos para “Los prestacaras”

Tras un año de investigación, detectives de la PFA lograron conocer los secretos de una organización que se dedicaba a la usurpación de identidades . Entre los 14 detenidos se encuentra un hombre apodado “El Artesano”, clave en el esquema criminal que utilizaba “prestacaras” para presentar documentación falsa ante entidades bancarias y comercios.

Detrás de un aparente local de comidas rápidas en Caseros, el sospechoso había montado un taller secreto, totalmente equipado para confeccionar DNI truchos, licencias de conducir y tarjetas de crédito falsas.

Los plásticos eran utilizados para realizar compras de electrodomésticos , tecnología y otros bienes de alto valor económico que eran revendidos y, de esta manera, los miembros de la banda se quedaban con el efectivo.

Hasta ese lugar llegaron los efectivos de la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Encontraron: siete impresoras; dos plastificadoras; dos máquinas estampadoras; una computadora portátil; dos CPU; dos equipos de radiocomunicación; cuatro tarjetas de memoria; cinco pendrives; 172 licencias de conducir sin fotografías ni datos ; dos cabezales para impresoras; 17 documentos de identidad; cinco tarjetas de débito y 27 tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias.

También hallaron diez posnet portátiles; siete rollos de papel holográfico; un disco externo; un porta disco compacto; dos impresoras de tarjetas de identificación y credenciales de PVC; una máquina de grabado manual para personalizar tarjetas de PVC o placas de identificación metálicas. Por último, incautaron documentación muy importante ligada a un correo privado.

Sucede que la banda contaba con la valiosa contribución de un empleado infiel del servicio de mensajería para interceptar tarjetas de crédito durante su traslado postal antes de que fueran recibidas por sus legítimos titulares.

El modus operandi era el siguiente: el empleado infiel informaba los datos del titular, la dirección donde sería entregado el plástico y una hora aproximada. Entonces, algún miembro de la organización aguardaba en las inmediaciones al domicilio; cuando el correo llegaba, se presentaban como el supuesto destinatario ante el cartero. “‘Soy yo’, le decían y se quedaban con la tarjeta”, indicaron.

Al mismo tiempo, “ El Artesano” imprimía documentos de identidad con datos reales pero con el rostro de otras personas, también miembros de la banda, que se presentaban en bancos con el falso DNI para solicitar tarjetas de crédito. Son los denominados “prestacaras”.

Los federales lograron individualizar a todos los integrantes de la organización, reunir evidencia probatoria sólida y establecer la participación de cada uno en la estructura criminal.

Con estos elementos, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martin N°2, a cargo de Alicia Vence, ante la secretaria N°6, a cargo de J uan Ignacio Furia, dispuso la realización de allanamientos simultáneos en distintos puntos del país.

En cada uno de los procedimientos, según informó la PFA, se logró el secuestro de material probatorio relevante, incluyendo documentación apócrifa, dispositivos electrónicos, elementos vinculados a la falsificación de identidades y bienes adquiridos mediante maniobras fraudulentas.

Asimismo, se concretó la detención de todos los eslabones de la organización (14) y se incautó cuatro vehículos, un chaleco balístico con inscripción en funda de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; tres cargadores de pistola calibre 9 mm; 11 cartuchos de escopeta calibre 16; 19 cartuchos de escopeta calibre 12/70; dos balanzas marca Polet Skal; una munición calibre .32; dos municiones calibre 7,65 mm; 27 municiones de revólver calibre .44 Magnum y un revólver calibre .22.

Al mismo tiempo, secuestraron 25 teléfonos celulares; cinco televisores; un cuaderno con anotaciones; dos cadenas doradas; dos licencias de conducir apócrifas y dos cédulas de verificación automotor. Por último, secuestraron USD 3.600 y $11.421.300.

Fuente: Infobae