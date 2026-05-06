El sueño presidencial de Adorni y la nueva identidad de Fabiola Yañez

En la campaña porteña del 2025, la fuerza oficialista "La Libertad Avanza" concurrió a las elecciones legislativas del distrito capital con el vocero presidencial de candidato. El elegido fue Manuel Adorni, el contador público que se erigió en uno de los arietes libertarios en virtud de sus apariciones mediáticas y en redes sociales, las que captaron la atención de Javier Gerardo Milei mientras disputaba la carrera presidencial. Adorni logró convertirse en una persona cercana al líder libertario y a su hermana Karina, quien lo adoptó como un soldado propio.

En esa campaña por la Legislatura porteña de 2025, la consigna para instalar al vocero fue "Adorni es Milei", para que no quedaran dudas respecto de cuál era la lista del Presidente en el distrito donde el PRO mandaba electoralmente desde junio de 2007. Pero Adorni tuvo un estilo muy particular de campaña: no le gustaban los actos electorales y mucho menos las caminatas barriales, pues huía del contacto con "la gente". El entonces vocero recelaba de los vecinos que se acercaban y no le dedicaba tiempo a la conversación con los eventuales votantes, algo que los políticos tradicionales siempre han realizado, más allá de luego no respetar los deseos de los ciudadanos.

Es más: varios miembros de esa campaña —en la que Adorni resultó electo legislador de la Ciudad— recuerdan que les costaba encontrarlo para ir a las actividades proselitistas, para lo que el vocero se defendía diciendo que "ya la campaña en carteles y redes me identifica con Javier, no hace falta". La falta de vigor proselitista del candidato tuvo su broche en el cierre de campaña que sucedió el miércoles 14 de mayo de 2025 en el Parque Mitre (del barrio de Recoleta), donde fueron los hermanos Milei y donde Adorni sí dio el presente. Luego fueron las elecciones porteñas el 18 de mayo y "La Libertad Avanza" se impuso y entronó a Adorni como ganador. Luego, no asumió el cargo y el jefe de Estado lo convocó como jefe de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos. Haz lo que yo digo...

Adorni no mostraba en esa campaña ambición por ganar la elección legislativa como puente para una futura pelea por la Jefatura de Gobierno, que hoy ocupa Jorge Macri. “Hay que laburar mucho” , decía sin pudor el contador Adorni respecto del oficio de alcalde porteño. Sí se mostraba entusiasmado cuando debía acompañar al Presidente o a su hermana a un acto en el interior del país, aunque tenía sus peros: “No viajo si no es vuelo privado”, objetaba a los organizadores de las movidas , quienes asistían estupefactos a los requerimientos del, por entonces, humilde vecino del barrio de Parque Chacabuco, muy lejos de sus actuales propiedades en la mejor parte del barrio de Caballito o en la remodelada casa de Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Adorni esbozaba delante de los suyos, luego de la victoria libertaria en CABA, sus deseos políticos: "No me tienta ser jefe de Gobierno. Sí ir de Vice, acompañando a Javier" . La referencia era sobre la pelea por venir en 2027, cuando Javier Milei vaya por la reelección y donde la compañera de fórmula no se repetirá: Victoria Eugenia Villarruel ya no forma parte de la comunidad mileísta y, casi seguro, será candidata por algún experimento opositor. El aún jefe de Gabinete no perdió el deseo de ir por la Vicepresidencia, lo que alentaba su sueño de ser Presidente al menos en los frecuentes viajes de Milei al exterior. Y de paso, tener la chance de ser candidato en un turno posterior al eventual segundo mandato del economista anarco-capitalista. Los sueños hoy aparecen abortados hasta en las propias oficinas del ministro coordinador, quien resiste ante los hermanos Milei los datos irrefutables que surgen de los tribunales federales de Comodoro Py. Sueños o cascadas...

Quien sí se mueve ya por la Ciudad de Buenos Aires es Patricia Bullrich , quien el próximo viernes realizará una caminata por el sur porteño. A su regreso de Chile, donde se vio con el presidente José Antonio Kast, la senadora afirma que "camino por la Ciudad porque es el distrito que me eligió para el Senado", desdeñando así que ya haya decidido -y mucho menos, pactado con Karina Milei- que irá a la competencia por la alcaldía de la ciudad mayor del país. Para eso también corre Jorge Macri , quien se aupa en los números que le dan crecimiento de imagen en virtud de los desalojos de casas tomadas o en operativos como los de la Villa 31, para frenar la construcción. El peronismo no tiene candidato aún para la pelea, pero el joven Leandro Santoro ha comenzado a levantar el perfil, mirando el acto del último 1 de mayo, organizado por un nuevo sector justicialista donde asoman dirigentes como Federico Achaval, Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, entre otros.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, la idea de impulsar a Sebastián Pareja como candidato a la gobernación bonaerense pierde fuerza, pues el gesto de Diego Santilli con el golpeado Manuel Adorni ha cobrado valor en el hermanazgo mileísta. El ministro del Interior, junto a Martín Menem, fueron quienes garantizaron la "paz" que mostró el bloque peronista en la Cámara baja, el que solo desafió el vidrioso Rodolfo Tailhade, al que el Gobierno denunció penalmente, a través del Ministerio de Seguridad de Alejandra Monteoliva, por hablar con detalle de los movimientos nocturnos de Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete. Santilli actuó con los gobernadores y Menem, con Germán Martínez, el jefe de bloque peronista. Entre peronistas, no hay cornadas...

Cuando surgió el tema de la custodia que tiene destinada la esposa del jefe de Gabinete -hecho que el propio Adorni reconoció en su última conferencia de prensa- varios recordaban la discusión sobre la custodia que tenía Fabiola Yáñez, quien fuera pareja de Alberto Ángel Fernández durante su Presidencia . La ex primera dama se había ido a vivir a España y la polémica estalló cuando, en medio de las denuncias por violencia de género que Yáñez efectuó ante la Justicia contra el exmandatario, se habló de que contaba con 10 efectivos de seguridad pagados por el Estado argentino.

Ahora, Yáñez volvió al país junto a su hijo Francisco, con quien el ex Presidente suele postear fotos sin mostrar el rostro del niño. La ex primera dama ha comenzado una nueva vida en la Argentina, luego de que viviera en Madrid y se la relacionara con un empresario de ese país. Ahora, la mujer se instaló en el barrio de Palermo, en el cruce de las calles Sánchez de Bustamante y Juncal, y cultiva un bajísimo perfil. De hecho, para evitar llamar la atención, los recados a su domicilio llegan a nombre de "Andrea Yañez". La denunciante de Fernández se llama Fabiola Andrea Yáñez y utiliza su segundo nombre para pasar por fuera del radar. Los brasileños llegaron de los barcos...

Fuente: Clarín