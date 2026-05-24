El Loto entregó un premio récord de 8.700 millones de pesos: cuánto dinero le quedará en mano al ganador

Un apostador o apostadora cambió su suerte anoche, tras quedarse anoche con el pozo récord que repartía el Loto : ganó más de 8.700 millones de pesos .

La millonaria suma se entregó en la modalidad Match , luego de que una tarjeta acertara la combinación exacta de las seis bolillas que salieron: 13, 15, 18, 19, 29 y 32 .

Para quienes buscan señales en los sueños , la tradición dice que esos números representan l a yeta, la niña bonita, la sangre, el pescado, San Pedro y (oh casualidad) el dinero .

Según se anunció durante el sorteo realizado por la Lotería de la Ciudad , la última vez que había salido el pozo de la modalidad Match fue en 2024. La cifra exacta del premio ganador fue de 8.764.520.426 pesos .

Quien haya ganado el superpremio del Loto -su identidad no se difunde por motivos de seguridad- terminará embolsando cerca de 6.272.700 pesos , una vez que se descuenten los impuestos. Al dólar oficial, que el viernes cerró a $ 1.425 el tipo comprador en el Banco Nación, representan algo más de 4,4 millones .

A pesar de lo holgado del premio que se entregó anoche, no pudo superar el pozo que salió en el Quini 6 en diciembre del año pasado, cuando un apostador santafesino se llevó $ 8.844.300.00 . Aquella vez, los números de la suerte habían sido 05, 15, 25, 33, 40 y 45.

Está claro que la vida de quien haya acertado y se lleve el premio tendrá un cambio sin dudas significativo. Sin embargo, vale aclarar que en términos relativos quedó lejos de los grandes premios que dio el juego décadas atrás, antes del fin de la convertibilidad.

Como referencia, el 27 de septiembre de 2000 un solo apostador de Villa Lugano ganó la modalidad Revancha que tenía un pozo de 20.938.157 pesos/dólares. Es decir, casi el triple del monto absoluto sorteado ayer.

Para dimensionar la magnitud de aquel premio, dos datos. El pozo bruto fue similar al monto que seis meses después recibió Boca Juniors por el pase de Juan Román Riquelme al Barcelona: al club le quedaron 22 millones de pesos limpios y la operación representaba por entonces la venta más cara del fútbol argentino. Al ganador le quedaron unos 15 millones de pesos, que representaban más de 1.000 autos Volkswagen Gol 3 puertas base, el más vendido del país.

Fuente: Clarín