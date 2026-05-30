El intendente de Bariloche agarró una motosierra y cortó los históricos pinos de la Costanera: “Tenemos que mostrar nuestro lago”

Intentó que los ciudadanos aprobaran la medida en un referendum , pero la Justicia se lo volteó y entonces él empuñó la motosierra. El intendente de Bariloche, Walter Cortés, salió a la calle para talar los pinos de la turística costanera de Bariloche . "Tenemos que mostrar nuestro lago, esos pinos ya cumplieron su ciclo", le dijo a Clarín el jefe comunal, que recibió cuestionamientos desde la oposición.

Los enormes pinos plantados hace más de 60 años sobre la avenida costanera 12 de Octubre de Bariloche empezaron a ser cortados el 25 de mayo. Equipos de la Municipalidad de Bariloche y el propio intendente vestido con un mameluco iniciaron el operativo.

" Los pinos ya cumplieron su función . Bariloche tiene que mostrar el lago Nahuel Huapi. No queremos que los árboles se le caigan a alguien en la cabeza. La gente que va temprano caminando a trabajar tiene que andar mirando para arriba por temor. Este año por los fuertes vientos una rama cayó sobre una camioneta y vino el conductor enojado a la Municipalidad", señaló Cortés a este diario.

El jefe comunal, un sindicalista que lleva más de 30 años al frente de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) local, argumentó la medida en la edad de los árboles , que además no son autóctonos y también que levantan las veredas.

"Esos pinos tienen más de 60 años, empiezan a ser débiles . No pierden la hoja en invierno, se acumula nieve y son un peligro. Para este invierno esperamos fuertes nevadas y queremos ser precavidos. Además, el pino no es de la zona, es una especie introducida y en los incendios prenden mucho más que otros árboles", remarcó Cortés.

Ante las críticas de ambientalistas y opositores, el jefe comunal se atajó. "Vamos a poner linda la costanera, con rosas y árboles autóctonos más bajos para apreciar el hermoso lago que tenemos. Bariloche tiene que mirar al Nahuel Huapi", propuso a Clarín .

Anticipó que el operativo que empezó el 25 de mayo se extenderá por unos días más hasta retirar todos los pinos que están en la costanera. Incluso los que se ven desde el popular Centro Cívico.

"La gran mayoría del pueblo está a favor de la medida. Los hijos y nietos de quienes plantaron los árboles están de acuerdo en sacarlos por la peligrosidad", añadió el jefe comunal.

Una de las que criticó al jefe comunal fue la concejal Julieta Wallace . "El intendente arrasó con 100 años de historia barilochense. La ordenanza de árboles singulares que presenté el año pasado, fue aprobada por mayoría y luego vetada por el Intendente. El quiere pasar a todos por arriba, pero no se lo vamos a permitir", posteó.

En el video que subió a sus redes sociales, Wallace fue mucho más dura: " Tu gestión es bruta, porque sos bruto". "La ordenanza de árboles singulares protegía a los pinos de la Costanera. Fue aprobada por mayoría en el Concejo y vos la vetaste . Los pinos de la costanera fueron plantados en 1946 por vecinos de la ciudad y protegen a los edificios de la costanera del viento que viene del lago", añadió Wallace, del bloque Incluyendo Bariloche.

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"Te acabas de llevar puesto 100 años de historia barilochense. Pasás por arriba de todo, pero no nos vas a ganar. Porque somos más", concluyó la concejal.

Ante la crítica, el jefe comunal aseguró tener respaldo legal para llevar adelante la medida. El plan de sacar los árboles de la costanera se convirtió en uno de los ejes de la gestión de Cortés.

El año pasado, cuando intentó hacer una consulta popular de diez puntos , el jefe comunal había puesto en el último ítem el retiro de estos árboles históricos. Pero nueve días antes del referéndum, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro, rechazó el llamado al referéndum en un fallo dividido.

Fue ante el pedido de cinco concejales opositores. en ese momento, cuatro de los cinco jueces coincidieron en que el intendente realizó un "exceso de su competencia, invadiendo facultades propias del Concejo Municipal" y anuló la consulta popular.

Fuente: Clarín