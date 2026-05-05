El Gobierno junta votos para dar marcha atrás con la ley de Máximo Kirchner que amplió subsidios al gas en zonas frías

En medio del ruido político, el Ejecutivo sigue enviando proyectos para dominar la agenda en el Congreso. El lunes entró por Diputados uno para dar marcha atrás con el proyecto de Máximo Kirchner, aprobado en 2021, que triplicó la cantidad de beneficiarios de subsidios al gas por zonas frías. Los gobernadores y aliados serán clave para definir la suerte de la iniciativa.

Este miércoles habrá reuniones claves del jefe de bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, con sus pares de otros bloques para tantear cómo avanzar con la iniciativa.

La Ley de Zonas Frías rige desde comienzos de los 2000 para usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna. Pero durante el gobierno de Alberto Fernández se amplió para que, también tengan descuentos -del 30% al 50% - en facturas hogares en áreas de bajas temperatura en municipios bonaerenses, de Córdoba, Santa Fe y Cuyo.

El Gobierno ahora quiere retrotraer el beneficio automático a la cantidad de zonas a las originales y plantear el sistema de descuento solo para quienes acrediten vulnerabilidad económica en el resto de las zonas ampliadas.

Como contó Clarín, el programa hoy beneficia a más de 4 millones de hogares con descuentos en la tarifa y casi un tercio de ellos son de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof.

Con lo cual, el rechazo de los 93 diputados de Unión por la Patria que además tiene en sus filas a Kirchner, el mentor del texto, está garantizado.

El oficialismo necesita que las bancadas que responden a los mandatarios dialoguistas y los aliados del PRO y la UCR voten a favor.

Sin embargo, no es tan fácil porque muchos de esos sectores acompañaron en 2021 y los legisladores tendrían que desdecirse y elegir perjudicar vecinos de sus provincias.

Los cordobeses son unos de los que no piensan acompañar. "No la vamos a votar. Es un derecho ya adquirido. En Córdoba no abarca a todos los departamentos pero sí a los más fríos", señala un diputado.

A su vez, en 2021, los mendocinos Luis Petri y el ahora gobernador Alfredo Cornejo son otros que votaron a favor del proyecto de Kirchner. Petri ahora el libertario y Cornejo tiene a sus diputados en la bancada radical que igualmente vota siempre con el Gobierno.

El actual gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en ese entonces también era diputado y votó a favor de la iniciativa. Ahora debe decidir si manda a sus legisladores a votar en contra.

Por su parte, el PRO había estado dividido en ese entonces. Algunos votaron a favor, otros en contra, mientras que una gran porción se había abstenido. Ahora son menos pero deberán fijar postura.

En el argumento del proyecto el Gobierno señala que con la ley de 2021 se “desnaturalizó el carácter focalizado del sistema”, y que eso se tradujo en “un incremento significativo del universo de beneficiarios, del costo fiscal del régimen y de la magnitud de los subsidios cruzados entre jurisdicciones” que ahora busca revertir.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín