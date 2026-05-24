Docentes de Madariaga convocan a un paro y movilización para este martes 26 por hechos de violencia en escuelas

MADARIAGA





Los gremios docentes de General Madariaga convocaron a un paro y movilización para el próximo martes 26 de mayo, en rechazo a distintos hechos de violencia registrados en establecimientos educativos del distrito y en reclamo de medidas concretas de resguardo para docentes y estudiantes.





La convocatoria fue impulsada por Udocba junto con otros sindicatos del sector, entre ellos Amed, Fed y Suteba, y tendrá como punto de encuentro la Jefatura Distrital a las 11 de la mañana.





María Peralta, referente de Udocba, explicó que la medida surge ante una situación que, según señaló, los docentes no quieren naturalizar. “Necesitamos decirle distritalmente basta a esto. No queremos naturalizarlo ni queremos que siga pasando acá en Madariaga, que es un distrito tan tranquilo, donde muchas familias eligen vivir y enviar a sus hijos a la escuela”, expresó.





La dirigente sostuvo que los episodios que motivaron la protesta ocurrieron en dos establecimientos distintos, en semanas consecutivas, y que se suman a otros hechos de vandalismo y agresiones que ya venían preocupando a la comunidad educativa. Aunque evitó brindar precisiones para no perjudicar la causa judicial en curso, remarcó que el impacto sobre los trabajadores de la educación fue profundo.





“Con estos hechos a los docentes no estábamos preparados. Necesitamos un protocolo distrital que resguarde a las víctimas, que no se las juzgue y que la Justicia actúe rápido”, señaló. También indicó que el abordaje no debe limitarse a posibles lesiones físicas, ya que las consecuencias psicológicas en quienes atraviesan estas situaciones también son graves.





Peralta subrayó que el reclamo busca visibilizar la necesidad de protección para los docentes y un acompañamiento institucional más firme. “Nosotros estamos preparados para educar, para enseñar. Seguimos capacitándonos y eligiendo la docencia como vocación, a pesar del sueldo que cobramos. Pero lamentablemente ya no podemos con todo esto”, afirmó.





Desde los gremios remarcaron que la intención de la medida es unir a toda la comunidad educativa para expresar un rechazo común a la violencia escolar y exigir respuestas urgentes. La jornada del martes será, según adelantaron, una instancia de protesta y visibilización para reclamar que estos episodios no se repitan.