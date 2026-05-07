Diputados: sin UP la oposición pidió una sesión especial para apurar el tratamiento de una interpelación a Manuel Adorni

Con la firma de 13 diputados de diferentes bloques -llamativamente ninguno de Unión por la Patria- la oposición le pidió a Martín Menem que convoque a una sesión especial el próximo jueves 14 de mayo para dar un primer paso para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El objetivo de la sesión es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos (presididas por libertarios) para obligarlas a abrir sus puertas y darle tratamiento a la batería de proyectos presentados para que Adorni brinde explicaciones verbales sobre "presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos" y sobre "diversas cuestiones relacionadas con la situación patrimonial declarada". Incluso uno de los expedientes, el de la Izquierda, es para iniciarle una moción de censura.

El pedido de sesión especial lleva las firmas de Esteban Paulón (Provincias Unidas), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Nicolás Massot (Encuentro Federal), Nicolás del Caño (Izquierda), entre otros.

SI TIENE TODO EN REGLA, QUE INFORME EN EL CONGRESO Junto a Diputadas y Diputados de diversos bloques solicitamos una SESIÓN ESPECIAL para el jueves 14 de mayo a fin de tratar todos los expedientes de INTERPELACIÓN al Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Luego de las mentiras y… pic.twitter.com/s7HJ6RZfcx

Llamó la atención que no estuviera la firma del jefe del bloque del peronismo, Germán Martínez , ni de otros diputados de Unión por la Patria.

"No firmamos porque no charlaron con nosotros y no nos convocaron a firmar. Avanzaron sin dialogar con nosotros", señalaron desde la bancada de UP y aseguran que ellos eran de la idea de tener un tema más amplio, no solo con Adorni sino también con el pedido de emplazamientos por temas económicos y sociales.

Querían incluir los proyectos de endeudamiento de las familias, Emergencia Pyme, temas de salud, entre otros.

Sin embargo, los convocantes aseguran que sí hubo diálogo hasta último momento pero que no se pusieron de acuerdo y decidieron pedir la sesión igual, a sabiendas que difícilmente UP se niegue a dar quórum por este tema.

En el fondo la discusión es estratégica. Unión por la Patria tiene visiones diferentes sobre la cuestión Adorni y qué les conviene: si que el oficialismo "se desangre solo" o ir con todo. En la sesión informativa de Adorni como jefe de gabinete hicieron una oposición moderada. También es cierto que el tema corrupción no es el que más cómodo les queda.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín