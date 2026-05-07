Detuvieron a dos hombres en Santa Fe por atacar a tiros a un pescador en Entre Ríos

Dos hombres, sospechados de intentar asesinar a un vecino de 67 años en la zona de Islas del departamento Victoria , provincia de Entre Ríos, fueron detenidos en las últimas horas tras operativos simultáneos desplegados en Santa Fe .

El ataque se produjo el 25 de marzo, cerca de las 18.40, cuando la víctima mantuvo una discusión con unos pescadores oriundos de Rosario. La pelea escaló y uno de los ahora detenidos sacó un arma y abrió fuego contra él. El hombre resultó gravemente herido, por lo que debió ser hospitalizado hasta que recibió el alta.

El caso movilizó a la División Investigaciones e Inteligencia Criminal , que desplegó un trabajo coordinado para identificar y localizar a los presuntos autores, todos con domicilio en Rosario . La gravedad del ataque y el carácter organizado de la pesquisa pusieron el foco sobre la capacidad de respuesta de las autoridades para esclarecer hechos violentos en la región.

De acuerdo con lo informado por el portal de l Diario Uno de Entre Ríos , la detención de los sospechosos se produjo tras semanas de tareas investigativas y seguimientos. El primer arresto se había concretado el 9 de abril, cuando un hombre de 38 años fue localizado y puesto a disposición de la justicia, permaneciendo desde entonces con prisión preventiva en la unidad carcelaria local. Los dos restantes, de 33 y 36 años, fueron finalmente apresados en la madrugada de ayer miércoles, en el marco de un operativo que involucró a la Compañía de Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y a la Prefectura Naval Argentina, con asiento en Arroyo Seco.

La complejidad del caso requirió la intervención de distintas fuerzas y organismos de seguridad. La División Investigaciones e Inteligencia Criminal actuó en coordinación con la Prefectura Naval Argentina y la Compañía de Tropa de Operaciones Especiales (TOE) , lo que permitió desplegar un operativo conjunto y simultáneo en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe.

A finales del mes pasado, la Policía Rural detuvo a dos hombres buscados por el homicidio de Leandro David Ontivero Díaz en una operación realizada en el desierto de Lavalle, en la provincia de Mendoza.

Los arrestos se concretaron en el paraje El Retiro de San Miguel , una zona ubicada cerca de la ruta 142 , durante un despliegue coordinado entre el destacamento El Retamo y efectivos de la UID Lavalle , según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia .

El operativo surgió a partir de una alerta que advertía sobre la presencia de personas presuntamente involucradas en el asesinato de Ontivero Díaz , ocurrido el 18 de marzo en Las Heras. Con información precisa sobre los sospechosos y sus características físicas, los uniformados se dirigieron al lugar y divisaron a tres sujetos que, al notar la presencia policial, intentaron huir por distintas direcciones.

El despliegue policial permitió la localización de dos de los fugitivos. Ambos se ocultaban en un corral caprino, ubicado detrás de una vivienda del paraje. La intervención concluyó con la custodia de los detenidos y el hallazgo de diversos elementos relacionados con la caza en las inmediaciones, entre ellos cuatro trampas de zorro, un huevo de choique, un caparazón de quirquincho, un zorro muerto, una cuchilla, dos cuchillos y seis cueros .

Los aprehendidos fueron identificados como A. N. L. R. (43 años) y J. R. D. V. B. (35 años) . Ambos fueron trasladados a la comisaría 63 de Lavalle , donde se constató que tenían pedido de captura activo desde el crimen. En el mismo procedimiento, fue detenido un tercer hombre, J. L. M. M. (30 años) , aunque posteriormente las autoridades confirmaron que no guardaba relación con el caso investigado.

Estas personas se suman a C. A. O., una mujer de 27 años que permanece imputada por homicidio agravado y detenida desde el día del homicidio.

Las autoridades judiciales continúan con la recolección de pruebas y testimonios para determinar la participación de todos los implicados y avanzar hacia la elevación a juicio de la causa . Los detenidos permanecen a disposición de la fiscal Florencia Díaz Peralta , quien lidera la instrucción del expediente.

Fuente: Infobae