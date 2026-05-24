Desbarataron una banda dedicada a las estafas virtuales: tres detenidos en 10 allanamientos

La Policía de la Ciudad detuvo a tres personas tras una nueva serie de diez allanamientos realizados en la Ciudad y en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación por una millonaria red de estafas virtuales vinculadas a inversiones fraudulentas en criptomonedas, sociedades fantasmas y cuevas financieras .

Los procedimientos fueron ordenados luego de un operativo inicial que, hace un mes, permitió desarticular la estructura principal de la organización y secuestrar más de 250 mil dólares, vehículos y dispositivos electrónicos.

La causa, que se originó a partir de una denuncia radicada en Puerto Madryn, Chubut, ya tiene once imputados identificados y apunta a una banda integrada por dos familias que operaban mediante falsas promesas de inversión financiera .

Según la investigación, los acusados ofrecían supuestas oportunidades de ganancias en acciones de empresas y activos digitales, mientras simulaban movimientos bursátiles a través de una aplicación apócrifa diseñada para engañar a las víctimas.

El nuevo operativo fue coordinado por la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad junto con efectivos de la Policía Bonaerense y de Chubut, bajo directivas del fiscal general Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson. También intervino el Juzgado de Garantías N° 4 de Morón y el Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza.

De los diez allanamientos realizados en esta etapa de la investigación, ocho se concretaron en los barrios porteños de Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda, mientras que los restantes tuvieron lugar en Villa Tesei y San Justo , en la provincia de Buenos Aires.

Durante los procedimientos fueron identificadas 19 personas y quedaron detenidos tres hombres señalados como presuntos responsables de las maniobras fraudulentas. Además, los investigadores secuestraron 24 teléfonos celulares, cinco CPU, cuatro notebooks, tarjetas bancarias, un ticket de depósito bancario, una tarjeta de memoria, un disco rígido y 6.036 dólares en efectivo.

La pesquisa había comenzado un mes atrás con 21 allanamientos simultáneos que permitieron desarmar el núcleo operativo de la organización criminal. En aquel operativo, los agentes secuestraron más de 172 mil dólares en efectivo y alrededor de 80 mil dólares en criptomonedas. También fueron imputados ocho integrantes de las familias investigadas y detenido otro sospechoso que tenía pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de La Rioja.

Desde el inicio de la causa trabajaron de manera conjunta la Dirección Lucha Contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad.

Según la denuncia que dio origen al expediente, una mujer aseguró haber invertido más de 100 millones de pesos en 2023 luego de ser captada por los acusados . Durante el primer mes recibió supuestas ganancias que reforzaron la credibilidad de la maniobra, pero posteriormente nunca pudo recuperar el resto del dinero aportado.

De acuerdo con la investigación judicial, cuando las víctimas intentaban retirar los fondos, los responsables argumentaban supuestas restricciones administrativas del Banco Central para justificar las demoras y evitar las devoluciones. Mientras tanto, la aplicación ficticia continuaba mostrando movimientos financieros inexistentes para sostener el engaño.

Fuente: Infobae