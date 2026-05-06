Cayó una mujer que se hacía pasar por secretaria de una jueza y ofrecía “arreglos” en causas federales

Una mujer fue detenida en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda, acusada de hacerse pasar por la secretaria de la jueza María Eugenia Capuchetti para ofrecer supuestos “arreglos extrajudiciales” en causas que se tramitaban ante la Justicia Federal.

El operativo lo llevó adelante la Policía Federal Argentina (PFA) después de una investigación del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción, bajo la orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Julián Daniel Ercolini.

Según la causa, la sospechosa utilizaba su celular para contactar a las víctimas y les prometía beneficios judiciales a cambio de dinero, haciéndose pasar por personal del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5.

La investigación incluyó tareas de inteligencia, análisis de información, seguimientos e intervenciones telefónicas. De esta manera, los investigadores lograron identificar a la sospechosa como Dora Esperanza Martínez .

El allanamiento se realizó en una casa ubicada sobre la calle Lobos al 1600 , en Wilde, según precisaron a TN fuentes de la investigación. En ese lugar, los efectivos detuvieron a la mujer y secuestraron el celular que habría sido utilizado para las maniobras investigadas.

Fuentes del caso informaron que Martínez se negó a declarar durante la indagatoria y quedó alojada con prisión preventiva en la División Alcaidía Anexo Cavia de la Policía Federal .

Fuente: TN