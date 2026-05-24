Cayó una banda acusada de haber cometido un robo en Avellaneda: el dato clave que permitió que los atraparan

Después de una investigación que se prolongó durante cuatro meses, la Policía Bonaerense detuvo esta semana a dos hombres acusados de haber participado en un brutal asalto en una casa de la localidad bonaerense de Avellaneda.

El robo ocurrió 21 de enero, alrededor de las 7.30 de la mañana, pero se dio a conocer en las últimas horas con el desenlace de la causa. Según la reconstrucción del caso, tres delincuentes armados entraron al domicilio luego de forzar la puerta de ingreso y sorprendieron al propietario, un hombre de 50 años.

Una vez dentro, los asaltantes redujeron a la víctima a golpes y la maniataron. Mientras el dueño de casa permanecía inmovilizado, los ladrones recorrieron los distintos ambientes buscando objetos de valor. Finalmente escaparon con dinero en efectivo y varias joyas familiares.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, encabezada por el fiscal Mariano Zitto, quien trabajó junto a personal de la DDI de Avellaneda-Lanús.

Parte del asalto quedó registrado por una cámara de seguridad instalada dentro de la vivienda. Esos registros, sumados a las grabaciones obtenidas por las cámaras del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Avellaneda, fueron determinantes para avanzar con la identificación de los sospechosos.

De acuerdo con el reporte policial, durante el análisis de las filmaciones los investigadores detectaron un elemento particular: uno de los asaltantes llevaba puestas unas zapatillas negras y blancas de diseño llamativo. Ese detalle permitió más adelante relacionar a uno de los detenidos con el hecho investigado.

Además de las imágenes, los pesquisas realizaron un análisis de comunicaciones telefónicas y lograron rastrear los dos vehículos que la banda habría utilizado para escapar tras el robo. Con todas las pruebas reunidas, la Justicia ordenó dos detenciones y cuatro allanamientos.

Los procedimientos se llevaron a cabo en distintos puntos del conurbano bonaerense. Como resultado fueron detenidos Eduardo Oscar Martínez, de 49 años, y Christian Ramón Sandoval, de 36, quienes quedaron imputados por el delito de “robo agravado por el ingreso en finca con moradores”.

Durante los allanamientos también fueron secuestrados distintos elementos vinculados a la causa. Entre ellos, una moneda de colección que pertenecería a la víctima y que habría sido robada durante la entradera, además de guantes negros, prendas de vestir y el par de zapatillas captado por las cámaras de seguridad. Los efectivos también incautaron dos teléfonos celulares que ahora serán sometidos a peritajes.

Mientras los investigadores intentan determinar si los acusados participaron en otros robos similares ocurridos en la zona, continúa la búsqueda del tercer integrante de la banda, que ya fue identificado.

Fuente: TN