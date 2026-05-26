Ariel Vallejo rompió el silencio en LN+ después de declarar en Tribunales: “La causa está tirada de los pelos”

El financista Ariel Vallejo , titular de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , insistió este martes que la causa en la que se lo investiga por liderar una presunta asociación ilícita “está tirada de los pelos” y admitió que manejaba “US$500.000 por día”.

“Está atada con un montón de artimañas, es un entramado y un enredo. Parece una locura que en la Argentina, con todos los problemas socioeconómicos que tenemos, una cantidad de juzgados se peleen por una causa, es increíble”, expresó el financista en una entrevista con LN + .

También aseguró que no tenía “ningún contrato” con la AFA. “ Tenía sponsoreo. De la manera en que lo cuentan pareciera como que yo tenía un entramado financiero con la AFA. Yo a la AFA le ofrecía: ‘¿Tienen un espacio para publicitar?’ ‘Sí. ¿Qué querés ser?’ ‘Sponsor de la liga. ‘Perfecto. ¿cuánto vale?’ ‘Tanto’. ‘Perfecto’. ‘Lo puedo pagar en cuotas?’ Hacíamos factura y lo pagaba”, describió.

Respecto de sus vínculos con dirigentes deportivos, abundó: “A Víctor Blanco lo conocí porque soy hincha de Racing desde que tengo 3 años, y tengo un palco que lo pago con el fruto de mi trabajo desde el año 2015. También tengo un palco de Banfield, antes de ser sponsor”.

Sobre Tapia, dijo que lo conoció a través de Gabriel ‘Conejo’ Mansilla , presidente del club Deportivo Morón.

E insistió: “Yo puedo prestar guita con plata propia, no tomo fondos de terceros, ni juego a la ruleta ni le tomé plata a un dirigente o un gobernador ”.

Al aclarar la operatoria financiera por la que está siendo investigado en la Justicia, Vallejo explicó: “Surcambio tiene cuentas bancarias en dólares en equis cantidad de bancos, Banco Comercio, Banco Provincia, Banco Nación... eran los que usaba cotidianamente y hacía una buena compra y venta diaria”.

“Entre la compra y la venta de operaciones por día le ganaba 10 pesos al dólar. Claramente que los ocho locales, los alquileres, los impuestos... pago 35% de esos 10 pesos. Con $500 mil dólares por día, ¿cuánto es de ganancia? ¿Te parece mucho?” , preguntó.

Vallejo declaró por la mañana ante el juez federal Luis Armella por la causa en la que está acusado de liderar una asociación ilícita para lavar dinero , mediante una operatoria ligada a la AFA y a diversos clubes que integran esa entidad.

Además, el financista expresó: “Estoy a derecho desde el 1 de diciembre de 2025 para que la Justicia actúe como corresponde . Si la Justicia argentina es digna, se va a dar cuenta de que no puede haber lavado dinero porque, para eso, tuve que haber agarrado plata de terceros, y yo no agarré”.

Aclaró que las casas de cambio de su propiedad están “todas cerradas por disposición del juez Armella y la fiscal Cecilia Incardona . Hoy no estoy operativo. No tengo ninguna sucursal abierta”, añadió.

“Fui a presentarme, no iba a contestar preguntas, por asesoramiento. Iba a ir a hacer un descargo de 2 minutos y terminé haciendo una declaración de 20 minutos” , detalló.

Consultado sobre su decisión de incluir a su madre en una de las sociedades, Vallejo respondió que “no” estaba arrepentido proque actuó “de forma lícita” , del mismo modo que, al ser preguntado por la ostentación de sus autos de alta gama, contestó: “Lo único que sé hacer desde los 14 años es trabajar. Sé directo y preguntame cómo llegué a tener mi fortuna”.

La entrevista con LN + tuvo lugar durante un in intercambio con el periodista Luis Gasulla en una conversación telefónica.

Fuente: La Nación