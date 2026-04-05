Vuelve a reunirse el Gabinete, con otro gesto de apoyo de Karina Milei a Manuel Adorni

"Fue otro tiro al pie" , describe un importante funcionario del Ejecutivo el cruce con la oposición que provocó el otorgamiento de unos 50 préstamos hipotecarios a funcionarios en referencia a cierta "torpeza política" por no haber salido a "dar explicaciones" de un mecanismo que resulta "legal", pero que sin el contexto adecuado podría impactar en la batalla "ética" que propone el propio Presidente . Con este telón de fondo y la inquietud interna por los escándalos que rodean a Manuel Adorni , este lunes se volverá a reunir el gabinete en Casa Rosada.

Javier Milei, de hecho, tuvo que salir a cortar cierta polémica interna a raíz de la decisión de Sandra Pettovello de echar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi , uno de los funcionarios que accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación.

Pero la decisión de la ministra de Capital Humano, dicen en su entorno, no se produjo por estar en contra de la herramienta crediticia sino porque le perdió la confianza a un funcionario de su círculo áulico que nada le dijo sobre la acreencia que había tomado en septiembre pasado, por $420 millones, para cambiar de casa. Este ocultamiento se habría sumado a otros diferendos que terminaron sellando su salida de la cartera.

La medida, con todo, fue tomada por algunos sectores opositores como estilete para seguir azuzando al oficialismo con este tema -al deslizar que los beneficiarios no contaban con las condiciones necesarias para acceder al préstamo- y desde algunas cuentas ligadas a Las Fuerzas del Cielo salieron a cuestionar la decisión de la amiga del Presidente.

Es que hay funcionarios de Economía, como Felipe Núñez -panelista de Carajo, el streaming cuyo timonel es el Gordo Dan- que también han contraído un crédito millonario del Nación.

"Ojalá Adorni hubiera sacado un préstamo de este tipo . Nos hubiéramos ahorrado más de un problema" , ironizó, a su turno, otro calificado funcionario consultado, que se refiere a la hipoteca que contrajo el jefe de Gabinete con dos jubiladas para comprar su departamento de Caballito, una operación legitimada por una escribana Adriana Mónica Nechevenko que esta semana deberá declarar en la Justicia y que, como contó Clarín , había prestado servicios a una banda acusada de tráfico de efedrina .

El mismo funcionario les apuntó a los dirigentes que orbitan alrededor de Santiago Caputo por haber "sobregirado" el asunto de los préstamos. "Pasaron de criticar al banco estatal a defender las hipotecas que dio. Siempre se pasan con el purismo ideológico" , los cruzó.

Según este análisis, esta supuesta contradicción le dio pasto a la oposición para que embistiera contra una medida que acercó la vivienda propia a más de 27 mil clientes de la banca estatal.

Este lunes, a las 12, Karina Milei acompañará a Adorni en su convocatoria al gabinete a las oficinas de la planta baja de la Casa Rosada. En el Gobierno aseguran que será una "reunión de gestión" pero atravesada por las propias internas y la incómoda situación en la que quedó el vocero presidencial luego que trascendieran sus vuelos al exterior y sus presunto incremento patrimonial.

Cada ministro, de hecho, llevará "sus temas" previos a reuniones bilaterales con el jefe de gabinete. Ese mismo día Adorni recibirá a Alejandra Monteoliva , titular de Seguridad, para dar gestualidad a una gestión que parece paralizada desde hace un mes cuando comenzaron los sinsabores del funcionario de origen platense (el viaje de su esposa en el avión presidencial rumbo a la gira por Nueva York que informó Clarín ).

Más allá de la escenificación del nuevo respaldo al ministro coordinador, su situación sigue provocando malestar en el seno del Ejecutivo . Puertas adentro le exigen explicaciones y le cuestionan no haber "dicho la verdad" en algunos asuntos durante las escasas apariciones públicas que tuvo desde que se ciñeron los nubarrones en torno a su figura.

La semana pasada la Justicia dejó trascender que investiga un supuesto viaje a Aruba del vocero con su familia luego que el propio funcionario dijera que "hacía dos años que no tomaba vacaciones".

Nicolás Márquez , el biógrafo y amigo de Milei, no tuvo ningún empacho en salir a contar su verdad de manera pública. Aprovechó un elogio a Pettovello por su decisión de despedir al hijo del ex gobernador de Río Negro, para apuntar por segunda vez contra el vocero presidencial. "Es la antítesis del tilingo y mentiroso de Manuel Adorni. Que el gesto de la querida Sandra sirva de inspiración. Me saco el sombrero", publicó en su cuenta de X el co-organizador de la Derecha Fest.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín