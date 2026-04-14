Video: el feroz enfrentamiento a tiros entre Prefectura y un grupo de contrabandistas en el río Paraná

Un violento enfrentamiento tuvo lugar en la zona fronteriza de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, cuando personal de la Prefectura Naval Argentina interceptó un cargamento de contrabando valuado en más de 245 millones de pesos. El procedimiento terminó con un intenso tiroteo y una oficial herida.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1924 del río Paraná, en el sector conocido como Paraje Cantera. Allí, los efectivos que patrullaban la zona detectaron un lanchón proveniente de la costa paraguaya cargado con bultos.

Al notar la presencia policial, los tripulantes embicaron la embarcación en la costa y huyeron a pie a través de la vegetación , abandonando la carga de forma inmediata.

Al llegar los refuerzos al lugar, el personal fue blanco de una agresión coordinada desde ambos márgenes del río. Según informaron fuentes de la fuerza, los atacantes utilizaron armas automáticas, escopetas y piedrazos contra los uniformados. Ante la gravedad de la situación, los efectivos repelieron la agresión siguiendo los protocolos de actuación vigentes.

La Justicia Federal ordenó posteriormente el repliegue hacia una zona segura para resguardar la integridad física del personal. Fue durante esa maniobra que se registró un nuevo ataque armado proveniente desde la costa paraguaya.

En medio de la balacera, una integrante de la Agrupación Albatros resultó herida, por lo que fue asistida de urgencia y trasladada a un centro de salud local, donde se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

Finalmente, se logró poner a resguardo la mercadería y trasladarla a la dependencia local, donde se realizó la apertura de los 53 bultos secuestrados ante testigos hábiles.

La requisa confirmó que el cargamento contenía electrodomésticos, equipos electrónicos, teléfonos celulares de distintas marcas y diversos artículos de valor comercial , todos ellos de ingreso ilegal al país. En el operativo trabajaron en conjunto fuerzas federales y provinciales, bajo la intervención de las autoridades judiciales competentes.

Fuente: TN