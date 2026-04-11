Uno de los jefes de la CGT pidió profundizar las medidas de fuerza y advirtió a Milei: “Se está viendo un cambio en el ánimo social”

El cosecretario general de la CGT Octavio Argüello (Camioneros) advirtió que "se van a profundizar los conflictos" porque el modelo económico del Gobierno de Javier Milei "no va a llegar a ningún buen puerto", además de considerar que la movilización convocada por la central obrera a Plaza de Mayo para el 30 de abril será "muy importante".

"Se está viendo que está cambiando el ánimo social. La gente se está dando cuenta de que este Gobierno…No solamente hay un problema en el día a día de hoy sino que también hay que pensar en lo que es la expectativa. La sociedad ve que no hay una expectativa de que esto mejore , entonces creo que va a ser una marcha muy importante", enfatizó Argüello en diálogo con Radio 10.

Sin una respuesta judicial "de fondo" por la reforma laboral, la Confederación General del Trabajo confirmó que el jueves 30 de abril habrá una movilización a Plaza de Mayo en la previa del feriado del viernes por el Día del Trabajador.

En ese sentido, el sindicalista sentenció: "Si no somos escuchados, nos queda la calle. Se van a profundizar los conflictos…No nos podemos quedar con los brazos cruzados a que nos quiten los derechos por la decisión de un Presidente desquiciado".

Al ser consultado acerca de qué era lo que la sociedad estaba observando, respondió: "Que este modelo económico no va a llegar a ningún buen puerto. Al contrario, va a llevar a que se entregue todo lo que es el patrimonio nacional y esto no va a dar más trabajo ni va a mejorar la situación económica de los trabajadores".

"Acá no es el problema de los trabajadores ni una reforma laboral sino que acá el problema es el plan económico que instaló este Gobierno . Un plan económico que no es nuevo, sino que es un plan que ya hemos pasado y que en nuestra historia han fracasado siempre", arremetió.

En cuanto a los reclamos de las bases sindicales, Argüello precisó: "Cada vez alcanza menos el salario cuando el Gobierno está en una posición de pisar las paritarias . No hay más paritarias libres sino que está totalmente regulado por este Gobierno, donde sabemos y está claro que con un INDEC dudoso o muy mentiroso donde la inflación no es la realidad que el Gobierno dice".

"Cuando vos vas al día a día te das cuenta de que eso es una gran mentira: que la inflación no ha bajado, que los salarios no alcanzan, que la gente está endeudada. Hay mucha mora porque están en una situación muy compleja porque no solamente se producen despidos directos sino también retiros voluntarios donde la gente por ahí arregla para poder cubrir su tarjeta de crédito. Esto está llevando a una situación desesperante", graficó.

Además, el sindicalista remarcó el fuerte impacto en el ánimo social y lo vinculó con la falta de perspectivas: "Hay angustia porque no hay una visión de que esto mejore en el corto plazo. Al contrario, lo que se ve es que esto se va a profundizar y que va a ser cada vez más complejo".

Sobre la reforma laboral, el dirigente camionero señaló que "los artículos están con una cautelar frenados" y denunció maniobras del Gobierno en el ámbito judicial . "Han logrado una presión en la Justicia por el Ministerio de (Capital Humano de Sandra) Pettovello que lo trae al fuero Contencioso Administrativo (Federal) como el Gobierno lo estaba pretendiendo". Y advirtió: “Nosotros vamos a seguir apelando”.

En ese marco, remarcó que el conflicto se da en distintos planos: "Nosotros siempre lo planteamos claro esto de que teníamos tres vías de discusión: la legislativa, la judicial y claramente después nos queda la calle, donde vamos a profundizar las medidas si no se escucha".

También cuestionó el contenido de la norma y anticipó una disputa de fondo: "Se han planteado 83 puntos de la ley como la ultraactividad y el derecho a huelga. El corazón de esta ley viola la Constitución Nacional y todos los acuerdos internacionales".

" Nosotros confiamos en la Justicia. Si no, no hubiésemos recurrido a ella, pero también sabemos que estamos en Argentina . Se ha planteado una presión del Ministerio de Pettovello y han cambiado el fuero… Sabíamos que algo de esto podía suceder, que el Gobierno iba a apelar e iba a utilizar todo lo que fuera necesario para poder hacer esto", sentenció.

Fuente: Clarín