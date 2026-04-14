Una paciente que no podía hablar denunció por escrito que un enfermero la abusó tres veces mientras estaba internada

Una mujer de 54 años internada en una clínica privada de la ciudad de Neuquén denunció por escrito que fue abusada sexualmente en tres ocasiones por uno de los enfermeros que la asistía .

La paciente había quedado sin poder hablar luego de una traqueotomía y recurrió a papel y lápiz para alertar a su familia sobre lo ocurrido, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae .

El caso es investigado en la Fiscalía de Violencia contra las Mujeres de Neuquén, con intervención de la fiscal Carolina Mauri , quien dispuso una serie de medidas urgentes.

De acuerdo a lo que trascendió desde la Justicia, la mujer ingresó a la clínica por un cuadro respiratorio complejo y debió ser sometida a una traqueotomía, procedimiento que la dejó imposibilitada de comunicarse verbalmente.

Tras la intervención, fue trasladada a terapia intermedia para su recuperación. Según consta en la denuncia, en ese contexto sufrió tres abusos sexuales por parte de un enfermero de la institución.

Al no poder comunicarse de otra manera, la víctima pidió papel y lápiz y escribió lo que le había pasado . Entregó el mensaje a su familia , que rápidamente acudió a la fiscalía. La causa se inició a principios de este mes.

Para avanzar con la investigación, la fiscal Mauri ya entrevistó a la paciente utilizando un procedimiento adaptado a sus limitaciones físicas. También ordenó tomar testimonios al personal de la clínica, solicitar la historia clínica de la mujer y revisar los registros de las cámaras de seguridad del establecimiento.

Además, el Cuerpo Médico Forense examinó a la víctima para buscar posibles signos físicos del abuso denunciado.

El enfermero señalado por la paciente ya fue identificado y notificado formalmente sobre la investigación en su contra. El expediente sigue su curso judicial mientras se esperan los resultados de las pericias y los análisis de las pruebas reunidas.

En agosto del año pasado, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén informó que un tribunal integrado por los jueces Cristian Piana y Juan Pablo Encina junto a la jueza Florencia Martini condenó a otro enfermero a ocho años de prisión efectiva por abusar sexualmente de una paciente en una clínica de rehabilitación.

El hecho ocurrió durante la mañana del 2 de noviembre de 2024, cuando la víctima, una mujer mayor de 70 años , se encontraba bajo su cuidado en estado de convalecencia e indefensión. El agresor llegó a juicio imputado por abuso sexual con acceso carnal .

Luego de que el autor del hecho fuera declarado culpable, en la audiencia de cesura la fiscal Mauri había solicitado una pena mayor, de 11 años y medio , al considerar como agravantes la edad y las secuelas psicoemocionales de la víctima, así como el daño institucional provocado por el abuso.

La defensa, por su parte, planteó que se aplique el mínimo legal previsto para el delito anteriormente mencionado, equivalente a ocho años de prisión.

Finalmente, el tribunal decidió imponer la pena mínima del Código Penal tomando en consideración el reconocimiento de responsabilidad y el pedido de perdón del condenado , además de la ausencia de antecedentes penales.

La sentencia, además, estableció que el condenado quede inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

Fuente: Infobae