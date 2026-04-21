Una nueva encuesta preguntó por la reelección de Javier Milei en 2027: salió 29,4% vs. 60,7%

Lo que a fin de año parecía un camino asfaltado hacia un segundo período presidencial , incluso sin la incómoda parada del balotaje, comenzó a complicarse para Javier Milei . Al menos así lo vienen advirtiendo las últimas encuestas , que muestran números a la baja del Gobierno , por una economía que no termina de repuntar y por escándalos de presunta corrupción que salpican a sus funcionarios.

A esta tendencia se suma ahora un nuevo estudio de Zuban Córdoba , una de las consultoras que suele traer cifras más críticas para el oficialismo. Es una firma que integran los analistas Paola Zuban y Gustavo Córdoba y que, en ámbitos políticos, hoy se los ubica cerca del gobierno de Axel Kicillof.

Entre el 1 y el 3 de este mes, la encuestadora hizo un relevamiento nacional de 2.200 casos y presentó los resultados con +/- 2,09% de margen de error. Allí, preguntó directamente por la reelección de Javier Milei. El 29,4% dijo que lo votaría y 60,7% que no. Completó un 9,9% de indecisos.

Este número lleva al Presidente a sus orígenes. ¿Qué sería eso? Los casi 30 puntos de apoyo duro de este trabajo coinciden con el porcentaje que sacó en las PASO y la primera vuelta de 2023. Núcleo duro a full.

Pero más allá de este primer dato grueso , general, que se ratifica cuando se consulta después por un segundo período de Milei ( 27,3% a favor y 60,6% en contra ), lo interesante del estudio es cuando se mete en las razones de esas decisiones.

Encuesta sobre la reelección de Milei

En base a un sondeo nacional de 2.200 casos

¿Por qué razón principal votarían a favor de la reelección del Presidente? , consulta primero. Y prevalecen estas tres opciones: "Confío en su liderazgo" 47%, "Rechazo a los peronistas" 21,6% y "Tiene las mejores políticas" 20,2%.

¿Y por qué razón principal no lo votarían para otro mandato? , indaga Zuban Córdoba luego. Y aquí se destacan: "Mala gestión económica" 47%, "Promesas incumplidas" 24,7% y "Casos de corrupción" 21,5%.

Para el final, el informe se mete con cómo cree la gente que deben prepararse Milei para reelegir y cómo la oposición para vencerlo. ¿Con quién o quiénes deben aliarse? ¿Hace falta otro outsider? Para medirlo, sugiere algunas frases y pregunta el nivel de acuerdo con esas afirmaciones.

Encuesta sobre la reelección de Milei II

En base a un sondeo nacional de 2.200 casos

Allí aparecen estas conclusiones y resultados :

Frase: "Apoyaría una alianza opositora para que le gane a Milei" . De acuerdo 48,2% , En desacuerdo 37,1% y No sabe 14,7%.

Frase: "Votaría un espacio de centro más moderado" . De acuerdo 46,4% , En desacuerdo 25,1% y No sabe 28,5%.

Encuesta sobre la reelección de Milei III

En base a un sondeo nacional de 2.200 casos

Frase: "Se necesita un candidato nuevo, sin vínculo con los partidos actuales" . De acuerdo 62,4% , En desacuerdo 24,5% y No sabe 12,9%.

Frase: "Milei debe aliarse al PRO, la UCR y otros partidos si quiere reelegir" . De acuerdo 30,4% , En desacuerdo 39,3% y No sabe 30,3%.

Frase: "El PJ debe aliarse con fuerzas provinciales para ganarle a Milei" . De acuerdo 47,4% , En desacuerdo 28,9% y No sabe 23,7%.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín