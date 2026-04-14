Una agencia de turismo estafó a 800 clientes que tenían viajes a Brasil, Colombia y Europa

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Una agencia de viajes quedó en el centro de un escándalo por haber cometido presuntas estafas contra 800 damnificados.

La empresa señalada es Traveling Turismo, que ofrecía paquetes turísticos a precios considerablemente bajos hacia destinos como Brasil, el Caribe y otros puntos internacionales, algo que atraía a muchos viajeros.

El local de la firma funcionaba en pleno Microcentro porteño, donde varios años atendió con normalidad. Sin embargo, desde mediados de febrero comenzaron a multiplicarse las denuncias de clientes que aseguraban haber pagado viajes que nunca se concretaron.

Con el paso de las semanas, la cantidad de damnificados no dejó de crecer. Muchos de ellos habían abonado los paquetes en su totalidad, en efectivo o mediante transferencias, confiando en promociones que resultaban atractivas por su bajo costo.

En este contexto, los afectados apuntaron contra Diego Gastón Navarro, dueño de la firma, quien desapareció a principios de marzo. Según detallaron, dejó de atender llamados, no respondió más mensajes y eliminó todas sus redes sociales, lo que profundizó las sospechas en su contra.

El testimonio de los damnificados por la estafa

Beatriz es una de las tantas damnificadas por la agencia. “Viajamos en 2024 con ellos a Brasil. En 2025 volvimos a Brasil y salió todo perfecto. Cuando volvíamos del último viaje, nos ofrecieron un paquete para San Andrés, Colombia”, contó.

En ese sentido, la mujer explicó que ese viaje tenía un valor especial: “Como cumplíamos 50 años de casados con mi esposo, mis hijas nos regalaron ese viaje. Pagaron 2000 de contado. Yo, confiada con que había viajado y había estado todo bien, dejé pasar todo el año. En este momento tendríamos que estar allá”.

En febrero, a semanas de viajar, empezaron las sospechas de que algo andaba mal: “Tenía muy buena relación con los coordinadores. Les mandé mensajes, los llamé y no me contestaban. Me acerqué a la oficina, los coordinadores estaban y me dijeron que se iban a comunicar conmigo para hacer un Zoom para coordinar”. Pero los primeros días de marzo cambió la situación cuando entró a la página y vio que mucha gente comentaba sobre las estafas.

Otra víctima, Valentina, también contó en diálogo con América su experiencia: “Yo ya había viajado varias veces con la agencia. Compré un paquete para Europa en diciembre y ahora se quedaron con 1700 dólares”.

Por su parte, la abogada de los damnificados, Camila Valiente, confirmó que la causa avanza en la Justicia: “Hay una denuncia unificada. Siguen llegando denuncias. Pasó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº19. Hay gente que recién se está enterando”.

Y dio detalles del principal sospechoso: “Esta persona se encuentra en situación roja. Se hacían transferencias a nombre de su hija, asi que no está solo él implicado. Ahora necesitamos que se difunda esta estafa para tomar noción de cuántas personas fueron afectadas”.



