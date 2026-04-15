Un nene de 5 años fue arrastrado una cuadra por un colectivo en Villa Fiorito

Un nene de cinco años fue arrastrado durante aproximadamente una cuadra por un colectivo en Villa Fiorito , partido de Lomas de Zamora , tras quedar atrapado en la puerta trasera de la unidad al momento de descender junto a su abuela.

El episodio se conoció este martes, pero ocurrió el pasado viernes cerca de las 17 en la intersección de las calles Plumerillo y Canadá, donde el niño y su abuela se disponían a bajar de la unidad perteneciente a la línea 283.

Según la denuncia radicada por Rocío, la mamá del nene, la abuela descendió primero pero el menor quedó ubicado en el escalón central del vehículo , que inició la marcha con el nene aún dentro de la zona de la puerta trasera.

El chico quedó sujetado por el tobillo izquierdo y fue arrastrado durante varios metros por la unidad hasta que una joven que esperaba en la parada siguiente advirtió la situación y alertó al conductor.

“ El colectivo no paraba . Si no estaba esa chica, no sé qué hubiera pasado”, expresó la madre del niño en declaraciones al canal América. Finalmente, el colectivo detuvo su marcha y el menor pudo ser asistido por vecinos.

Tras el episodio, el nene identificado con las iniciales G.C. fue trasladado a un centro de salud cercano, donde los médicos constataron que presentaba golpes, quemaduras y lesiones en distintas partes del cuerpo, además de un hematoma significativo en el tobillo. Luego de permanecer en observación, fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro .

La mujer que acompañaba al menor también resultó lesionada. Según indicaron familiares, la abuela del chico sufrió golpes en el cuerpo y una parálisis facial parcial, y desde el hecho presenta valores elevados de presión arterial.

La madre del niño denunció además que el conductor continuó su recorrido tras el incidente y que no se acercó al hospital para interiorizarse sobre el estado de salud del menor. “Me enteré de que después dijo que solo lo había agarrado de la mano y que la culpa fue de mi mamá porque bajó mal”, dijo.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 10 de Lomas de Zamora y fue caratulada como lesiones culposas.

El mismo día en que ocurrió este accidente, una joven de unos 25 años murió tras ser arrollada por un colectivo de la línea 134 en el barrio porteño de Villa Devoto. Testigos contaron que se le enganchó la mochila cuando bajaba del colectivo y que eso provocó que cayera al asfalto y muriera atropellada.

Fuente: Clarín