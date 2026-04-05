Un motochorro escapaba de un robo, lo chocó un jubilado borracho y terminó con la pierna amputada

Creyó que se había salido con la suya, pero el destino quiso que se cruzara en su camino un auto conducido por un jubilado borracho. Un motochorro que escapaba de la policía fue embestido por el vehículo, que le provocó heridas en su pierna que finalmente debió ser amputada.

El hombre de 39 años y una mujer, de 21, que lo acompañaba se robaron una motocicleta cerca del mediodía de este domingo, en la calle Constitución al 7500, en Mar del Plata. Escaparon a bordo de la Bajaj Dominar negra y, rápidamente, comenzaron a ser perseguidos por la policía.

Personal del Comando de Patrullas, apoyado por las Cámaras del Centro de Monitoreo, dispuso un seguimiento por distintas calles de la ciudad, según informó el diario local La Capital, pero los delincuentes lograron darse a la fuga y escapar de la policía . Fue cuestión de minutos que las fuerzas de seguridad escucharon el ruido de un fuerte impacto y fueron tras él.

Al arribar a Marcos Sastre y Alice, la policía encontró al motochorro y su pareja heridos, luego de chocar contra un auto Volkswagen Passat. La sorpresa fue mayor cuando constataron que el conductor, un jubilado de 75 años, manejaba alcoholizado.

Producto del impacto, el motochorro sufrió la amputación de su pierna y fue trasladado en grave estado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), mientras que la mujer que lo acompañaba también fue derivada con politraumatismos, aunque fuera de peligro.

En el lugar del choque la policía secuestró un arma de fuego tipo pistola calibre .22 con numeración suprimida que habría estado en manos del delincuente.

El motochorro fue imputado por los delitos de encubrimiento y portación ilegal de arma de uso civil, mientras que la acompañante por encubrimiento. El hombre será trasladado a la Unidad Penal N° 50 de Batán una vez que reciba el alta.

En tanto, según informó el sitio local 0223, fuentes policiales precisaron que el conductor del auto fue sometido al test de alcoholemia , que arrojó un resultado positivo de 0,26 g/l . En la provincia de Buenos Aires rige la ley de alcohol 0. El hombre fue imputado por el delito de lesiones culposas , pero quedó en libertad.

En el caso intervienen la UFIJE de Delitos Culposos, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, y la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro.

Fuente: Clarín