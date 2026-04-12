Un informe médico reveló que Ángel sufrió un golpe en la cabeza antes de morir

En las últimas horas, se reveló el contenido del primer parte médico de Ángel López , el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia en circunstancias que son materia de investigación. “Paciente traído en ambulancia del 107 por paro cardiorrespiratorio. Refieren que hubo un antecedente de traumatismo previo” , indica el informe preliminar que redactó el Hospital Regional de esa ciudad chubutense cuando el menor ingresó a la guardia.
De acuerdo al parte revelado por LN+ , la víctima entró a ese centro de salud el 5 de abril a las 8.36. “Paciente en mal estado general, crítico, inconsciente, palidez generalizada, no responde a estímulos” , se puede leer. De acuerdo al informe, mientras el niño era trasladado en la ambulancia, era ventilado con presión positiva y masaje cardíaco, y se le administraron dos ampollas de adrenalina y una de hidrocortisona.
Más temprano, este domingo —mediante el patrocinio del abogado Roberto Castillo— el padre del menor pidió la detención de la madre.
Fuente: La Nación
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes