Un informe médico reveló que Ángel sufrió un golpe en la cabeza antes de morir

Redacción CNM abril 12, 2026

En las últimas horas, se reveló el contenido del primer parte médico de Ángel López , el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia en circunstancias que son materia de investigación. “Paciente traído en ambulancia del 107 por paro cardiorrespiratorio. Refieren que hubo un antecedente de traumatismo previo” , indica el informe preliminar que redactó el Hospital Regional de esa ciudad chubutense cuando el menor ingresó a la guardia.

De acuerdo al parte revelado por LN+ , la víctima entró a ese centro de salud el 5 de abril a las 8.36. “Paciente en mal estado general, crítico, inconsciente, palidez generalizada, no responde a estímulos” , se puede leer. De acuerdo al informe, mientras el niño era trasladado en la ambulancia, era ventilado con presión positiva y masaje cardíaco, y se le administraron dos ampollas de adrenalina y una de hidrocortisona.

Más temprano, este domingo —mediante el patrocinio del abogado Roberto Castillo— el padre del menor pidió la detención de la madre.

Fuente: La Nación


