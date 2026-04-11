Un hombre apuñaló a tres personas en el subte en Nueva York y fue abatido por la policía

Un hombre apuñaló este sábado a tres personas en la Terminal Grand Central, una de las estaciones de subte más importantes de Nueva York. El agresor fue luego abatido por la policía, que le disparó en el andén y causó su fallecimiento posterior.

El Departamento de Policía de Nueva York informó que los agentes respondieron a una llamada de emergencia a las 9.40 (hora local) por una agresión en la estación Grand Central–42nd Street de parte de un hombre que portaba una especie de machete.

El agresor había apuñalado a tres personas en el andén de las líneas 4, 5 y 6 del metro. Se trataba de un hombre de 84 años, otro de 65 y una mujer de 70. Sufrieron heridas que no se consideraron potencialmente mortales.

Una de las víctimas sufrió laceraciones importantes en la cabeza y la cara, mientras que otra reportó lesiones similares, sumado a una fractura abierta de cráneo. La tercera víctima tuvo una laceración en el hombro.

Ante ello, uno de los agentes policiales ingresó a la estación y le disparó dos veces al agresor, hiriéndolo en el momento. Más tarde, el hombre falleció. Las víctimas fueron trasladadas en estado crítico al Hospital Bellevue de Manhattan durante la mañana.

La Autoridad Metropolitana de Transporte informó que los trenes que circulaban en ambas direcciones por las líneas 4, 5 y 6 fueron desviados de la estación Grand Central-42nd Street mientras la policía investigaba el incidente.

Fuente: La Nación