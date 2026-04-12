Trump anunció que bloqueará la circulación de buques en el estrecho de Ormuz

WASHINGTON.- En un anuncio que busca intensificar la presión sobre el régimen iraní después de que las maratónicas negociaciones de paz en Islamabad concluyeran anoche sin lograr un acuerdo, el presidente Donald Trump afirmó que le dará la orden a la Armada norteamericana para bloquear el paso del estratégico estrecho de Ormuz , lo que suma incertidumbre a la frágil tregua en la guerra en Medio Oriente.

“Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos —la mejor del mundo— comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz. En algún momento llegaremos a un acuerdo en el que todos podrán entrar y salir libremente , pero Irán no lo ha permitido “, sostuvo esta mañana el mandatario en su cuenta de Truth Social, con dos extensos posteos. Luego, señaló en Fox News que la medida ”tomará un poco de tiempo" , pero que “resultará efectiva muy pronto” .

“¡Cualquier iraní que nos dispare a nosotros, o a embarcaciones pacíficas, será volado al infierno!“ , advirtió Trump, en referencia al bloqueo estadounidense que tiene previsto implementar en la vía marítima, por donde transita un quinto del suministro global de crudo y convertida en una eje crucial en el conflicto bélico .

En respuesta, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió que “cualquier error de cálculo o movimiento hostil” atrapará a Estados Unidos en el estrecho “en un vórtice mortal” , según informó la agencia de noticias iraní Tasnim.

El líder republicano justificó su decisión con que Irán colocó minas y explosivos en distintos puntos del estrecho que imposibilitan la libre circulación. “Se limitaron a decir: ‘Puede que haya una mina por ahí’, de la que nadie más sabe. Esto es extorsión internacional, y los líderes de los países, especialmente los de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar “, amplió.

Cuando anunció la tregua el martes, a menos de una hora y media del ultimátum que le había impuesto al régimen, Trump había condicionado el alto el fuego de dos semanas a que Irán pusiera fin al bloqueo del estrecho de Ormuz . El férreo control que Irán ejerce sobre esa vía provocó que los precios mundiales del petróleo se dispararan en más de un 50% durante la guerra, que estalló el 28 de febrero pasado con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre el régimen de los ayatollahs.

Según adelantó Trump, el bloqueo " comenzará en breve “ y participarán otros países en colaboración con Estados Unidos. ”No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares . Además, en el momento oportuno, estamos completamente preparados y nuestras Fuerzas Armadas acabarán con lo poco que queda de Irán “, sentenció el presidente, que apuntó a bloquear a Irán para que obtenga ganancias ”vendiendo petróleo a terceros".

Su mensaje llegó pocas horas después de que el vicepresidente JD Vance , que lideró el equipo negociador de la Casa Blanca en Islamabad, anunciara en la mañana del domingo en la capital pakistaní que tras 21 horas de negociaciones las delegaciones estadounidense e iraní se marcharían sin haber llegado a un acuerdo , aunque con los canales de comunicación abiertos para el diálogo ante un posible acuerdo de paz.

El presidente norteamericano también señaló que le ordenó a la Armada que " busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán" , y advirtió que “nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”. Además, sostuvo que las fuerzas estadounidenses comenzarán a " destruir las minas que los iraníes colocaron” en el estrecho de Ormuz , una de las estrategias del régimen para reforzar su control sobre la vía marítima.

Desde el anuncio del alto el fuego el martes, pocos barcos han logrado cruzar por el estrecho de Ormuz , cuyo control es considerado como una herramienta crucial de negociación por los líderes iraníes.

Tras el fracaso de las negociaciones, Ali Akbar Velayati - asesor del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamanei - aseguró que “la llave” del estrecho “está firmemente en nuestras manos” , en una desafiante publicación en redes sociales esta madrugada.

“Irán sabe, mejor que nadie, cómo terminar con esta situación que ya devastó a su país. Su Armada desapareció, su Fuerza Aérea desapareció, su sistema antiaéreo y su radar son inútiles, [el ayatollah Ali] Khamenei y la mayoría de sus ‘líderes’ están muertos , todo por su ambición nuclear”, advirtió Trump en su posteo.

Además de un bloqueo al estrecho de Ormuz, el presidente afirmó tener otras formas de presionar a Irán, incluida la de atacar su infraestructura crítica .

“Lo único que queda, en realidad, es su suministro de agua. Atacarlo sería devastador” , declaró Trump el domingo en un diálogo con Fox News . “Me pesaría mucho hacerlo, pero se trata de su agua, de sus plantas desalinizadoras y de sus centrales eléctricas, las cuales son muy fáciles de atacar. Podríamos dejarlas todas fuera de servicio, y me refiero a dejarlas inoperativas de tal modo que no tuvieran electricidad durante 10 años ”, advirtió.

El mandatario también mencionó que algunas instalaciones de fabricación de armamento de Irán permanecían intactas.

Los asesores de Trump argumentan que esos ataques estarían justificados con el fin de paralizar los programas nuclear y de misiles del país persa , en medio de las dudas de expertos jurídicos y grupos de derechos humanos que plantean que los hipotéticos ataques a objetivos de infraestructura civil no están permitidos por el derecho internacional.

Luego del fracaso del diálogo en Islamabad, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, conversó con su par ruso, Vladimir Putin , sobre “los últimos acontecimientos regionales”, informaron el domingo medios estatales iraníes.

Pezeshkian le comunicó a Putin que atribuía el estado de las negociaciones al “unilateralismo” de Estados Unidos , y afirmó que Irán estaba dispuesto a alcanzar un acuerdo para lograr una paz duradera en la región . Por su parte, el jefe del Kremlin expresó que Rusia respaldaba los esfuerzos para hallar una solución política.

Los negociadores de Estados Unidos e Irán se reunieron el sábado y la madrugada del domingo para intentar llegar a un alto el fuego duradero que detenga por completo la guerra en Medio Oriente, luego de la frágil tregua de dos semanas que comenzó con el anuncio de Trump el martes.

Sin embargo, tras la maratónica ronda de diálogos, Vance comunicó que regresaría a Estados Unidos sin un acuerdo con el equipo negociador iraní.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif , quien fue anfitrión de las negociaciones en Islamabad, señaló en la cadena CBS que “las conversaciones no están muertas”, sino que “hay un estancamiento” .

“ Fueron 21 horas de charlas y lamentablemente no hubo acuerdo. Nosotros somos flexibles, pero ellos no aceptan nuestras condiciones. Seguiremos negociando para lograr la paz ”, había señalado Vance al comunicar el resultado del diálogo, que fue el de más alto nivel entre ambos países en 47 años.

Estados Unidos indicó que el punto por el cual fracasaron las conversaciones fue que el régimen no se comprometió a renunciar al desarrollo de armas nucleares . “Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente”, indicó Vance, como parte de la “líneas rojas” que, según describió, Irán no aceptó.

Además, el vicepresidente -que había encarado una misión diplomática de alto riesgo por orden de Trump- afirmó que las condiciones que presentó Estados Unidos fueron “ bastante flexibles ” y que la delegación se mantuvo “complaciente”.

“El presidente nos dijo: ‘Tienen que venir a acá de buena fe y hacer su mejor esfuerzo para lograr un acuerdo’. Hicimos eso y, lamentablemente, no pudimos lograr ningún avance”, expresó.

Trump , a su vez, también hizo alusión al tema nuclear en su posteo de esta mañana. “La reunión con Irán comenzó temprano por la mañana y duró toda la noche,. Podría entrar en muchos detalles y hablar de todo lo que se logró, pero solo hay una cosa que importa: ¡Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares! ”, sostuvo.

“Fueron muy inflexibles en cuanto al tema más importante y, como siempre he dicho, desde el principio y hace muchos años, ¡Irán nunca tendrá un arma nuclear! “, sentenció el presidente.

En medio de las crecientes presiones internas ante la prolongación del conflicto en Medio Oriente y el impacto en la economía norteamericana, Trump admitió que los precios de la energía podrían no bajar pronto y que, de hecho, podrían ser más altos para la época en que los votantes norteamericanos acudan a las urnas en las elecciones de mitad de mandato , en noviembre próximo.

Al ser consultado en Fox News sobre si creía que los precios del petróleo y del gas -que se dispararon durante el conflicto- serán más bajos para entonces, Trump respondió: “Eso espero. Es decir, creo que sí. Podrían mantenerse [igual que ahora] o tal vez subir un poco más. Deberían rondar el mismo nivel. Creo que esta situación no se prolongará mucho más” .

“Les dije a mis asesores económicos: ‘ Lo siento, muchachos, estábamos en una situación excelente . Pero tenemos que emprender un pequeño viaje hacia Irán y debemos impedir que obtengan un arma nuclear’. Y todos respondieron: ‘Estamos de acuerdo’ ”, contó.

Fuente: La Nación