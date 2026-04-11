Tragedia en Villa Devoto: se le enganchó la mochila cuando bajaba del colectivo, se cayó y murió atropellada

Una joven de 25 años murió tras ser arrollada por un colectivo de la línea 134 , en el barrio porteño de Villa Devoto . Testigos contaron que se le enganchó la mochila cuando bajaba del colectivo y que eso provocó que cayera al asfalto y muriera atropellada.

El trágico accidente ocurrió el viernes a la tarde en el cruce de las calles Chivilcoy y Nazarre . Cuando los médicos del SAME llegaron al lugar alertados por un llamado al 911, la mujer ya había fallecido.

El chofer del colectivo, de 41 años, fue retenido en una dependencia policial y ordenaron que se le realizara un test de alcoholemia . La causa fue caratulada como “averiguación de homicidio”.

Según pudo saber Clarín, testigos indicaron que la chica bajó por la puerta del medio, que se cerró repentinamente y eso provocó que se le enganchara la mochila.

De acuerdo al relato de los pasajeros y las personas que pasaban por el lugar, ese imprevisto hizo que la joven cayera al asfalto y luego fuera atropellada por el mismo colectivero.

La investigación quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°29. En el lugar trabajaron la Unidad Criminalística Móvil como así también la División Ingeniería Vial Forense.

Además de las medidas sobre el chofer, también ordenaron el secuestro del colectivo para hacer las pericias correspondientes.

Los investigadores intentan determinar si el conductor cerró la puerta y reinició la marcha del colectivo antes que la joven terminara de bajar.

Fuente: Clarín