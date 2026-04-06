Tomó de rehén a una mujer en la estación Temperley del tren Roca y amenazó con activar una granada: fue detenido

Los servicios de los ramales Alejandro Korn y Bosques Vía Temperley del tren Roca estuvieron interrumpidos en la tarde de este lunes por un procedimiento policial luego de que un hombre tomara de rehén a una mujer en la estación Temperley. El servicio se reanudó, aunque con demoras y cancelaciones, pasadas las 16.

Según informó Trenes Argentinos , todo inició a las 15.11, cuando se informó de la presencia de un hombre armado que tenía una pasajera de rehén dentro del último vagón del tren 3210 que se encontraba detenido en el andén 2 de la estación Temperley.

Personal de la Policía Federal y de la Policía Bonaerense se hicieron presentes en el lugar y rodearon la zona. Los oficiales, junto con empleados de Trenes Argentinos, se encargaron de evacuar el tren, mientras el hombre, que decía tener un explosivo , permanecía en el interior con la mujer como rehén.

Cerca de las 16 la Policía logró evacuar a la pasajera. Algunas versiones hablaban de que un oficial se habría ofrecido a intercambiar lugares con la mujer para asegurar su seguridad y continuar con las negociaciones.

Finalmente, alrededor de las 16.20 el hombre entregó el arma y quedó detenido.

Según informaron fuentes de la Policía Bonaerense, el hombre que había tomado de rehén a la pasajera fue identificado como Jorge Daniel Nicolini , de 50 años.

Tras el operativo, le secuestraron un revolver calibre 22 y una granada de mano.

En el lugar se hicieron presente personal peritos de la Policía Federal y peritos del área de Explosivos de Lanús.

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Tras finalizar el operativo, los servicios de los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques Vía Temperley se reanudaron, aunque con demoras y cancelaciones.

Sin embargo, las cancelaciones derivadas del fuerte operativo provocaron grandes aglomeraciones de pasajeros en los andenes de las estaciones que se encuentran entre Temperley y Constitución.

Fuente: Clarín