Termina el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: alegará su defensa

El juicio a Felipe Pettinato llega a su fin. Este lunes, el Tribunal N°14 llevará adelante la sexta audiencia del proceso para esclarecer la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo , que perdió la vida el 16 de mayo de 2022 en el departamento de Pettinato en la calle Aguilar, barrio de Belgrano.

La defensa del streamer e imitador de Michael Jackson , a cargo de los abogados Lucio Simonetto y Norberto Frontini, hará su alegato en la audiencia de este lunes. Luego, en un momento a definir, se podrá escuchar a Pettinato en sus últimas palabras , antes de que el Tribunal, presidido por el juez Enrique Gamboa, dicte su veredicto.

Pettinato, por lo pronto, se negó a declarar en el proceso , donde dieron su testimonio más 15 testigos, entre vecinos del edificio, pólicías y peritos. Tampoco declaró en la instrucción del caso, con una investigación a cargo del fiscal Martín Mainardi.

El resultado del juicio, dada la situación, es difícil de predecir. Querella y fiscalía, con una acusación oficial a cargo de Fernando Klappenbach . se encuentran enfrentadas en una fuerte diferencia de posiciones.

Un incendio arrasó el departamento aquella madrugada de 2022; las llamas mataron a Rodrigo , que dormía en un sillón. Su cuerpo sufrió quemaduras de tercer grado en un 90%. Sus piernas terminaron parcialmente carbonizadas, de acuerdo con la autopsia posterior realizada en la Morgue Judicial.

Para la querella de la familia de Rodrigo -a cargo de Delia Muzio, la madre de la víctima, hoy de 81 años- y el fiscal de instrucción Mainardi, Pettinato provocó intencionalmente el incendio.

Así, fue elevado a juicio por el delito de estrago doloso seguido de muerte , la misma que se aplicó inicialmente al grupo Callejeros en el proceso por la tragedia de Cromañón. El delito prevee una pena de 8 a 20 años de cárcel. Sin embargo, Pettinato nunca fue detenido por el hecho.

Muzio, al declarar ante el Tribunal N°14, aseguró que Pettinato “tenía una obsesión con su hijo” . Reveló, incluso, que Rodrigo llevó a vivir a su departamento al hijo de Roberto Pettinato durante su tratamiento, en donde el neurólogo intentó resolver su adicción a las drogas.

En el juicio, el abogado de la querella, Alejandro Drago sostuvo la calificación original. Así, pidió para el acusado una pena de 15 años. Permitió, sin embargo, que sea detenido solo cuando su pena sea confirmada. En su alegato, Drago sintetizó que Felipe “ no prestó ningún tipo de auxilio, válido o idóneo”.

“¿Qué podría haber hecho? Un montón de cosas. Sacarlo a Melchor, no era una persona de dos metros, era de estatura baja. Podría tratar de apagar el fuego. Salió corriendo y le pidió a los demás, que no tenían nada que ver, que auxilien a Melchor. Un testigo dijo que andaba con un matafuego tipo ‘carnaval carioca’. La conducta ya había sido cometida... La madre todavía se pregunta: ‘¿Por qué no intentó socorrerlo, con todo lo que hizo Melchor por él" .

Las pericias del Cuerpo de Bomberos porteño, por su parte, ratificaron que el incendio fue iniciado con un objeto de “llama libre”, como un encendedor , posiblemente acelerado con un material proveniente de un aerosol.

“Se encontró, también, un balde con restos de botellas rotas que tenía un encendedor que daba chispa , pero no llama. También, fósforos con una particularidad muy llamativa, descartados en un tacho de basura en la cocina , con signos de carbonización parcial". Esa caja fue peritada: allí, se encontraron restos de un gas, recordó Drago.

Sin embargo, el fiscal Klappenbach le dio a Pettinato al beneficio de la duda. El lunes pasado, pidió sea condenado a cuatro años y siete meses de cumpimiento efectivo por el delito de estrago culposo seguido de muerte. Para la acusación oficial, podría haber sido un accidente.

Klappenbach consideró que, posiblemente, Pettinato intentó salvar a Rodrigo. El cuerpo del neurólogo estaba en un punto del departamento; el sillón donde dormía, en otro. “El sillón se halló volcado con su frente hacia el piso” , afirmó en su alegato: “Presentaba su lado derecho con signos de haber estado expuesto mayormente al fuego”. “El cuerpo de Melchor estaba a la derecha de ese sillón” , siguió.

Mencionó la historia clínica de Felipe Pettinato en la clínica Zabala , a donde lo trasladaron tras el incendio por su cobertura médica, “donde le explicó lo ocurrido a los médicos tratantes, y esta explicación ha sido mencionada por la querella como una contradicción”.

Casi 12 horas después del incendio, Pettinato mantuvo una entrevista con una psiquiatra. “Allí, aseguró que Rodrigo era quien le daba las recetas de sus psicofármacos, como clonazepam y lomipramida. Estuvieron consumiendo metilfenidato, Melchor mucho más", dijo, citando a Felipe. El metilfenidato, empleado para tratar el déficit de atención, tiene un historial de consumo recreativo en Argentina , con un efecto similar al de las anfetaminas.

Con respecto a las llamas, “aseguró que el fuego, posiblemente, se inició con un encendedor al encender un cigarrillo ”, tipo Zippo, que sería invariablemente de metal, “y que quedó la tapa abierta”. Sin embargo, no se secuestró ningún encendedor en el departamento. “También, es cierto que no se secuestraron u montón de cosas” , relativizó Klappenbach.

El aerosol que se habría empleado para acelerar las llamas, en cambio, si fue encontrado. Estaba vacío. Las llamas habían quemado su identificación y su etiqueta.

Fuente: Infobae