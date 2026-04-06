TANDIL - Navarro Montoya rompió el silencio y apuntó contra Santamarina por deudas: “No me pagaron ni a mí ni al restaurante”

ZONALES





El exarquero y entrenador Carlos Navarro Montoya salió a responder públicamente a las acusaciones en su contra por una millonaria deuda con un restaurante de Tandil y aseguró que la responsabilidad recae en el club Santamarina, al que denunció por falta de pago tanto a él como a su cuerpo técnico.





En una entrevista televisiva, el ex DT sostuvo que actualmente mantiene un litigio judicial con la institución aurinegra debido a que nunca percibió los honorarios correspondientes por su trabajo. En ese contexto, también reveló una situación irregular vinculada a un restaurante donde, según explicó, el club tenía un convenio vigente para cubrir los gastos de comida del cuerpo técnico.





Durante su estadía en Tandil, relató que se alojaba en un hotel y que junto a su equipo comían en un local gastronómico cercano, donde él mismo firmaba los consumos. Según detalló, esa práctica tenía como objetivo dejar constancia de los gastos para que luego fueran abonados por el club y facilitar el control administrativo del restaurante.





Sin embargo, la situación se complicó cuando, con el paso del tiempo, los pagos nunca se concretaron. Navarro Montoya afirmó que la deuda con el restaurante “es muy grande” y que incluso intentó intervenir ante la dirigencia para destrabar un cheque rechazado, sin éxito.





“A mí me llama la atención que el matrimonio dueño del restaurant no se haya comunicado conmigo”, expresó, al tiempo que explicó que los contactos se realizaron únicamente a través de su representante, quien está limitado por el proceso judicial en curso.





Del otro lado, los propietarios del restaurante sostienen una versión diferente. Aseguran que el exfutbolista y su cuerpo técnico consumieron durante meses sin abonar, acumulando una deuda cercana a los 10 millones de pesos. “Estuvo un año comiendo de arriba”, afirmaron, remarcando que continuaron brindando el servicio bajo la promesa de que los gastos serían cubiertos por el club.





Según indicaron, cuentan con documentación que respaldaría su denuncia, incluyendo tickets firmados, registros de cámaras de seguridad y testimonios. El abogado Ignacio Barros adelantó que avanzarán con una denuncia penal por presunta estafa.





Mientras tanto, el conflicto sigue en manos de la Justicia. Navarro Montoya insiste en que la falta de pago por parte del club es “fácilmente demostrable” y que tanto él como el restaurante fueron perjudicados en una situación que aún está lejos de resolverse.