Supermercados free shop: por qué muchos alimentos importados tienen sellos negros en Argentina

En góndolas de supermercado cada vez más cosmopolitas, con productos con banderas de varios continentes, una señal en particular vuelve a igualarlos con los de industria argentina . Cuando bajan del contenedor, lucen nuestros sellos negros. Y la mayoría de las veces, entre tres y cuatro octógonos.

El etiquetado frontal se convirtió en una de las herramientas más visibles (y discutidas) de la política sanitaria global, y en la Argentina se optó por la ley que establece que los envases adviertan en su frente sobre “exceso en azúcares”, “exceso en grasas saturadas” en “exceso en grasas totales”, “exceso en calorías” o “exceso en sodio”. Otros países tomaron caminos distintos.

Estados Unidos sostiene la famosa “Nutrition Facts”, la tabla nutricional obligatoria que figura en la parte trasera de los envases , donde se detallan calorías, grasas, azúcares y otros componentes, junto con la lista completa de ingredientes.

Europa se mueve en un terreno intermedio y fragmentado. Francia, Alemania, Bélgica, España y Países Bajos utilizan el Nutri-Score, que clasifica los productos con letras de la A a la E y colores del verde al rojo según su perfil nutricional.

El Reino Unido, por ejemplo, implementa el llamado “semáforo nutricional”, que indica con colores (rojo, amarillo, verde) el contenido de grasas, azúcares y sal. Italia, en cambio, impulsa el sistema NutrInform Battery , que muestra porcentajes de nutrientes en relación con la ingesta diaria recomendada.

Entonces, mientras la Argentina tiene un sistema obligatorio de advertencias frontales, Estados Unidos se basa en información nutricional detallada sin sellos visibles, y Europa presenta un panorama heterogéneo, con distintos modelos de etiquetado que comparan y ordenan opciones dentro de una misma categoría.

En esa mezcla de normativas alimentarias , el resultado frente al changuito argentino siempre será igual: habrá sellos negros (o no habrá ninguno).

Un ejemplo claro son las galletitas dulces María “0% Azúcar” de la marca española Cuétara, por 200 gr. (a $2.725 en Coto). No tienen ni un sólo sello negro. Son equivalentes a las argentinas Maná, en su versión Livianas, que son de Arcor y tampoco tienen sello negro (a $3.040 los 408 gr.). En cambio las Vocación, de la marca nacional Lía, tienen dos sellos, el de “exceso en azúcares” y “exceso en calorías” ($ 2.570 los 345 gr.), como el resto que sí tiene azúcares y grasas saturadas.

En la misma góndola, las Cerealitas de siempre (a $ 5.182 los 365 gr.) tienen el sello de “exceso en sodio”, y las recién llegadas brasileñas de Renata (a $2.180 los 360 gr.), tienen los de “exceso en sodio”, “exceso en grasas totales”, “exceso en calorías”.

El queso brie de Dinamarca de la marca Castello tiene solo un sello de "exceso en socio", y el de la marca francesa Ile De France tiene otros tres más, por grasas totales, grasas saturadas y exceso en calorías.

Y las pastas italianas, como las DeCecco, no tienen sello, al igual que las de marcas argentinas, porque están hechos de sémola y no tienen sodio agregado. Con las pastas de Italia es diferente. La de La Molisana de 640 gr. tiene los de "exceso en sodio" y "exceso en azúcares", la de Mazza por 600 gr. ($ 4.095) tiene el sello de "exceso en sodio", y la Colavita ($5.778,50, 680 gr.), del mismo origen, no tiene ninguno.

Todos los alimentos y bebidas que se comercializan en el país deben cumplir con la normativa vigente en Argentina en materia de rotulado, incluyendo lo establecido en el Código Alimentario Argentino y la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable (Etiquetado Frontal).

En este sentido, el Decreto 35/2025, en su artículo 4° (inciso IV) , así como la información publicada por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en su web, establecen la obligación de adecuar el rotulado a la legislación local.

Desde la COPAL (Coordinadora de la Industria de Productos Alimenticios), que nuclea a más de 30 cámaras de la industria de alimentos y bebidas, explican a Clarín que “en la práctica, se observan productos importados que cumplen plenamente con la normativa y también pueden detectarse casos de incumplimiento. En esa situación, corresponde la intervención de las autoridades competentes en materia de fiscalización, con quienes se canalizan los desvíos identificados”.

Una de las cuestiones más debatidas antes de la aprobación de la ley de sellos negros acá era la “rigidez” de los máximos impuestos para los nutrientes críticos. ¿Eso hace que haya más sellos en los productos importados que en los nacionales?

“Los umbrales que tenemos son muy exigentes por lo que para la mayoría de los productos con nutrientes críticos se van a disparar los sellos que también tienen los productos locales también. Pero incluso dentro de las mismas categorías, vas a encontrar productos con y sin sello porque depende de los ingredientes ”, dicen desde ese organismo.

Un ejemplo claro son las galletitas dulces María “0% Azúcar” de la marca española Cuétara, por 200 gr. (a $2.725 en Coto). No tienen ni un sólo sello negro. Son equivalentes a las argentinas Maná, en su versión Livianas, que son de Arcor y tampoco tienen sello negro (a $3.040 los 408 gr.). En cambio, las Vocación, de la marca nacional Lía, tienen dos sellos, el de “exceso en azúcares” y “exceso en calorías” ($ 2.570 los 345 gr.), como el resto de las marcas del mismo tipo e galletitas que sí tiene azúcares y grasas saturadas, sin importar el origen del paquete.

En la misma góndola, las Cerealitas clásicas (a $ 5.182 los 365 gr.) tienen el sello de “exceso en sodio”, y las brasileñas Renata (a $2.180 los 360 gr.), tienen los de “exceso en sodio”, “exceso en grasas totales”, “exceso en calorías”.

Pasando a las pastas italianas, como las DeCecco, no tienen sello, al igual que las de marcas argentinas, porque están hechos de sémola y no tienen sodio agregado. Con las pastas de Italia es diferente. La de Mazza por 600 gr ($ 4.095) tiene el sello de exceso en sodio, y la Colavita ($5.778,50, 680 gr), del mismo origen, no tiene ninguno.

¿Qué significa que los importados tengan o no más sellos que los nacionales? "Un producto importado se tiene que adecuar al etiquetado según lo establece la ley argentina. Se le colocan etiquetas autoadhesivas, acá en Argentina o en el país de elaboración. Las comparaciones de sellos o no sellos no servirían porque son muchas normativas distintas , según el origen del producto. No es algo genérico como para dar conclusiones”, dice a Clarín Luciano Muscio, licenciado en nutrición, master en Tecnología de los Alimentos director de Centro de Estudios sobre Calidad Alimentaria (CESCAL).

¿Puede ser que el mismo producto nacional e importado tengan diferentes sellos? "Sí, puede ser que la formulación sea distinta . Pero está la calculadora de sellos, donde los fabricantes ingresan la información nutricional y se calcula cuál de los sellos corresponde, cuál tiene que agregarse al paquete importado en forma de etiqueta autoadhesiva complementaria".

Por eso Muscio, desde su rol como coordinador de la Diplomatura en Alimentos con Enfoque Nutricional de la UBA, aconseja siempre leer la información nutriciona l. Puntualmente, dice, “aprender” a leer esa información: “Porque a veces los sellos te dicen un límite (que no se debe exceder en un nutriente crístico) pero no te dicen cuánto más se pasó. La tabla, en cambio, te permite saber exactamente cuándo un producto es saludable, comparado con otro”.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín