Rosa mosqueta: beneficios y propiedades del fruto patagónico rico en calcio y magnesio

Llegar a Bariloche y saborear una tostada de pan casero con dulce de mosqueta es uno de los rituales que espero durante todo el año. Lo repito cada febrero, cuando arranco mis vacaciones en este lugar tan único y especial para mí. En base a lo que oí de otros turistas, no soy la única que cae en este antojo.

De sabor dulce, con un toque levemente ácido , delicado y muy particular. La mermelada se elabora a partir de la pulpa del fruto y, como suele pasar con los sabores especiales, no hay punto medio: o te encanta o no es lo tuyo.

“En el sur la rosa mosqueta tiene muchos usos y, si bien el más tradicional es la mermelada, cada vez aparecen propuestas más creativas ”, explica la médica nutricionista Analía Yamaguchi, especialista en EMDR. Cuenta que se utiliza también en infusiones y en blends de té, donde suele combinarse con té negro u otras hierbas para aportar sabor y aroma. En gastronomía , aclara, se emplea para preparar salsas agridulces que acompañan muy bien a las carnes.

Conocida también como Rosa rubiginosa o Rosa eglanteria , es un arbusto silvestre de hasta 2 metros de altura de la familia de las rosáceas, originario de Europa del Este y del norte de África.

Hace casi dos siglos fue introducida en la Patagonia y se adaptó tan bien al clima que hoy crece de forma silvestre en la región. Su fruto, conocido como escaramujo, es una baya carnosa de forma ovoide, color rojo o naranja intenso al madurar , y mide entre 1 y 3 cm. Se destaca por su alto contenido en vitamina C y antioxidantes.

“La pulpa fresca tiene bajo contenido de grasa, más del 60% de agua y carbohidratos ”, señala la doctora Yamaguchi. Entre sus nutrientes, se destacan la vitamina C, los ácidos grasos y minerales como el calcio y el magnesio. La médica nutricionista explica que, según un estudio de la Universidad Nacional del Comahue, 100 g de rosa mosqueta seca -o su harina- pueden aportar hasta 543 mg de calcio.

Los especialistas enumeran los siguientes beneficios del fruto de la rosa mosqueta:

El sitio especializado en salud WebMD señala que los productos de rosa mosqueta han mostrado efectos antiinflamatorios. Según explica, se relaciona con compuestos presentes en el fruto llamados galactolípidos, que ayudarían a modular procesos inflamatorios en el organismo.

Los frutos presentan un alto nivel de acción antioxidante y antimicrobiana , según indica un estudio publicado por los National Institute of Health, debido a su contenido de polifenoles, vitaminas C, E y del complejo B, además de carotenoides, que pueden actuar de forma sinérgica.

“ Con un alto contenido de vitamina C, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y favorece la salud de la piel” , aclara la médica nutricionista. Además, la Clínica Mayo señala que la vitamina C también contribuye con la cicatrización de heridas y protege articulaciones.

La mermelada se prepara de manera artesanal y lleva tiempo y paciencia :

Otro uso de la rosa mosqueta es su aceite esencial, que se convirtió en uno de los secretos mejor guardados en el mundo del cuidado de la piel, aunque todavía falta evidencia científica.

El óleo se extrae de las semillas de la planta y algunos trabajos indican que es un potente regenerador y cicatrizante cutáneo . Según PubMed, estudios han demostrado que los extractos de rosa mosqueta también tienen efectos beneficiosos frente a distintos trastornos de la piel. Reportes de Medical News Today indican que contiene una alta concentración de ácidos grasos esenciales y vitaminas antioxidantes, elementos que ayudan a la renovación celular .

Por otra parte, el ingeniero Miguel Sampedro encontró la forma de procesar la rosa mosqueta sin originar desperdicios y creó una empresa que desde Chubut comercializa los derivados de este fruto en el exterior. En una entrevista anterior con LA NACION dijo: “ El aceite de mosqueta tiene un alto contenido de retinol , un ácido muy utilizado por los laboratorios, que mejora la calidad de la piel”.

No obstante, Pedro Barbosa, dermatólogo especialista en tricología e integrante de la Unidad de Pelo del Hospital Universitario Austral advierte: “Yo siempre le digo a mis pacientes: podría ayudar para algunas cicatrices postquirúrgicas, pero no hay suficiente evidencia como para decir que esto es algo bueno y va a generar alguna diferencia”. Y remata que, si se quiere usar como humectante y como último paso para sellar la humectación, “no está mal ”.

Me quedo con este comentario. Irme a dormir todas las noches con aceite de mosqueta en mi piel es otro de mis placeres cuando voy a la Patagonia.

Fuente: La Nación