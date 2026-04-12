Revelan que Ángel Nicolás López tuvo un golpe antes de sufrir el paro cardíaco y se complica la situación de la madre y el padrastro

Un informe de los médicos de la ambulancia que ingresaron a Ángel Nicolás López al hospital de Comodoro Rivadavia reveló que el chico había tenido un golpe previo al paro cardiorrespiratorio por el que lo estaban trasladando. La madre y el padrastro quedaron a un paso de ser detenidos.

El documento al que accedió Clarín suma ahora una pieza clave para reconstruir las últimas horas de Ángel. Se trata del informe médico que registró su ingreso al hospital, un parte que hasta el momento no había trascendido y que cuenta el estado en el que el nene de cuatro años fue trasladado.

Según consta en la historia clínica, el nene fue trasladado de urgencia en una ambulancia del 107 en estado crítico: “Paciente traído en ambulancia del 107 por paro cardiorrespiratorio, refieren que hubo un antecedente de traumatismo previo ”.

Se menciona un traumatismo previo, lo que deja entrever que antes de que Ángel se descompensara existió un golpe o lesión que pudo haber sido clave en su desenlace final. Un dato que deberá cotejarse con el informe final de la autopsia , que se espera esté en las próximas horas.

Además, el documento dice que Ángel llegó en un estado crítico: "Se recibe al paciente en mal estado general, estado crítico, inconsciente, palidez generalizada, no responde a estímulos y se continúa con ventilación presión positiva, se constatan pulsos (signos vitales)".

Enseguida, la médica a cargo entubó a Ángel y le colocó una sonda nasogástrica, como consta en el informe. Su estado era muy delicado: tenía la presión arterial alta y la glucosa en sangre elevada. El nene quedó internado en terapia intensiva y a las pocas horas murió.

El menor estaba con su mamá biológica, Mariela Altamirano y su padrastro, Maicol González, quienes están hospedados en un hotel de Comodoro Rivadavia bajo custodia policial y quedarían detenidos en las próximas horas.

"Estamos esperando el informe preliminar de la autopsia, todo indica que va a estar este domingo, ya lo reclamamos en reiteradas oportunidades. Si sale como creemos, sumado a las entrevistas que hay, van a salir pedidos de detención", explicó hace unas horas una fuente judicial a Clarín .

Y agregó que la presunción que tienen es que el informe seguramente arroje resultados compatibles con un edema de carácter no accidental, sino provocado por un hecho violento en el que apuntarían contra el padrastro. "Vamos por ese camino", explicaron.

También indagaron dentro del entorno de las familias, vecinos y allegados y los testimonios van en la misma dirección. "Las entrevistas dieron indicios de mala justificación por parte del padrastro, como haber dicho el hijo de mi pareja se golpeó en tal lugar".

Comodoro Rivadavia. Enviada especial

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín