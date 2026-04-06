Repudio de FOPEA a los ataques de Javier Milei contra la prensa

Bajo el título "Escalada de agresión a la prensa", el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) alertó por la "gravedad institucional" que tienen los "discursos de odio" del presidente Javier Milei contra periodistas, que realizó el último fin de semana, a partir del informe sobre desinformación rusa en la Argentina.

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA destacó que en los últimos días Milei usó su cuenta en la red social X para retuitear mensajes que tildaban a los periodistas de "terroristas encubiertos" que traicionan a su patria por dólares, "terrorismo mediático financiado", "mercenarios de la desinformación", "periodismo basura" o amenazas directas de "quien desafía al león acepta los resultados", con la imagen de un león cazando una presa.

El Presidente usó en varias oportunidades su famoso lema NOLSALP , que significa No odiamos lo suficiente a los periodistas. Y también le agregó el símbolo del peso en la "S" (NOL$ALP), contra varios periodistas, en particular, y contra el periodismo en general, en decenas de posteos que tuvo durante el fin de semana largo.

"FOPEA alerta por la gravedad institucional que supone que el primer mandatario genere y replique mensajes de odio hacia el periodismo y registra lo sucedido como un caso de discurso estigmatizante", planteó la entidad en un comunicado.

Allí mencionó varios ejemplos, como uno en el que Milei afirmó en X que la gran mayoría de los periodistas y medios son corruptos y traidores a la patria. También retuiteó comentarios que decían "Hacelos mierda por traición a la patria, Javito", "Desconfíen de todas, absolutamente todas las 'noticias' e 'investigaciones' que salen en contra del gobierno", "Apagón total a los medios ya" y "No son periodistas, sin hijos de Putin".

En el mismo sentido, el sábado pasado el Presidente expresó: "Al final, las basuras que se disfrazan de 'periodistas' tenían razón cuando se quejaron porque Adorni le dijo a uno 'vos sos solo un periodista', ya que no debería olvidar decirle que la gran mayoría son mentirosos, corruptos y traidores a la patria por intentar un golpe. CIAO!".

El Presidente fue aún más lejos y posteó: "Mientras miraba X encontré esta obra de arte sobre el 'periodismo' argento. NOL$ALP", con la imagen de una lápida que decía "3 de abril día del fallecimiento del periodismo argentino".

Ante las agresiones de Milei, registradas en el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, la Comisión Directiva de la entidad difundió un comunicado titulado "Periodismo: cada día más difícil, cada vez más necesario".

A partir de la reciente investigación publicada por un consorcio internacional de periodistas (integrado en su capítulo Argentina por, entre otros, Santiago O’Donnell) sobre una presunta campaña de influencia extranjera en la política interna argentina, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) sostiene más que nunca que hay que aferrarse a las reglas profesionales y evitar todas las provocaciones y operaciones.

La investigación mencionada pone de relieve la necesidad de revisar de manera permanente nuestras prácticas profesionales. FOPEA no es un tribunal ni una fiscalía, pero sí un espacio de debate constante. En este sentido, recordamos que la libertad de prensa conlleva implícita mayor responsabilidad.

Nuestro Código de Ética es claro, en su artículo 23, precisa: “los periodistas jamás deben prestarse a difundir información tendenciosa. Si una información de interés público proviniera de una fuente que difundió la información con un interés determinado, corresponde a los periodistas aclarar su origen de forma clara y precisa”.

También el artículo 24 es taxativo en afirmar que “ningún

Respaldados en esas premisas, FOPEA manifiesta su profunda preocupación ante la escalada de agresiones sistemáticas provenientes de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo y su estructura de militancia digital hacia periodistas, medios de comunicación y hacia nuestra propia institución. Estas acciones, que incluyen agravios personalizados e insultos, no solo degradan la conversación pública sino que intentan silenciar el escrutinio periodístico sobre temas de indudable interés nacional. Como argentinos comprometidos con la democracia, exigimos y merecemos un Presidente que respete las instituciones, valore la libertad de expresión y demuestre tolerancia ante el disenso.

Resulta inaceptable que el ejercicio de la crítica o la difusión de investigaciones derive en un ataque desde el Estado. El uso de “milicias digitales” para hostigar a profesionales con nombre y apellido constituye un método de amedrentamiento que FOPEA repudia y seguirá denunciando a través de su Monitoreo de Libertad de Expresión.

Exhortamos a todos los colegas a extremar los cuidados frente a intereses ajenos al bien común y a garantizar que la información brindada a la ciudadanía sea transparente sobre sus fuentes y financiamiento. En momentos de alta polarización y sospechas de operaciones de desinformación, el periodista no debe responder al agravio con más agravio, sino con calidad, chequeo y ética. La mejor defensa ante los ataques es un periodismo que resulte indiscutible por su método y su rigor.

FOPEA es una organización civil integrada por profesionales de todo el país. No ejercemos una defensa corporativa ni buscamos impunidad. Trabajamos para mejorar las condiciones en que se desarrolla el periodismo en Argentina. Ratificamos nuestra irrestricta defensa de la libertad de prensa y el convencimiento de que el periodismo, lejos de languidecer, ocupa un rol y un lugar cada vez más importante y necesario en el país.

Fuente: Clarín