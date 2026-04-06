Reincidente serial: las seis condenas de Tomás Sobre, el ladrón que suplicó por su vida tras ser baleado

El 1° de abril último a las 14:05, un mensajero en moto fue emboscado a punta de pistola por tres motochorros en la calle Vedia al 2100 , barrio de Núñez. Los delincuentes iban por un gran premio: intentaron quitarle al delivery un paquete que llevaba, cargado con $24,6 millones de pesos .

Así, dos motos rodearon a la víctima, de 53 años de edad. El robo parecía bien planeado. Sin embargo, los ladrones omitieron un detalle. El hombre que habían elegido como blanco era un policía retirado de la fuerza porteña; además de los $24 millones, llevaba un revolver Taurus Tracker .357 , literalmente un cañón de mano.

Un delincuente intentó forcejear con el mensajero. Rápidamente, tomó su arma y le disparó al ladrón en una de sus piernas. Sus dos cómplices huyeron. Sangrando, le suplicó al mensajero por su vida.

La propia Policía de la Ciudad a la escena llegó poco después , alertada por un transeúnte que oyó el disparo. El paquete con el dinero terminó incautado; el delivery -que colaboró con la investigación tras identificarse como efectivo retirado- tenía el arma en regla con su credencial de legítimo usuario. El dueño del dinero apareció; entregó la plata a los investigadores él mismo.

El ladrón fue trasladado bajo consigna policial al hospital Pirovano, sin riesgo de muerte. Allí, fue identificado como Tomás Nahuel Sobre , de 28 años. Le encontraron un celular Motorola y un punzón rompevidrios en el bolsillo, típica herramienta de un ladrón con experiencia.

En las últimas horas, Sobre fue procesado con prisión preventiva por el juez Darío Bonanno, tras una investigación a cargo del fiscal José Campagnoli , con jurisdicción en la zona del hecho. La calificación que aplicó el magistrado es la de “robo en grado de tentativa doblemente agravado por haber sido perpetrado mediante el empleo de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada y por su comisión en poblado y en banda”, según la resolución, a la que accedió Infobae.

En su razonamiento para justificar la prisión preventiva, Bonanno invocó una serie de datos clave, aportados por el Registro Nacional de Reincidencia y la División Antecedentes Penales de la Policía Federal. Sobre había salido de prisión a fines de enero de este año: su ficha revela que acumula causas condenas desde su adolescencia ,.

Fuente: Infobae