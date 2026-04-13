Quiénes son las mujeres que hoy declaran ante la justicia por prestarle dinero a Adorni

Declaran hoy en los tribunales de Comodoro Py la comisaria retirada de la Policía Graciela Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio , dos mujeres que le prestaron en total 100.000 dólares a Manuel Adorni y su esposa en 2024, el mismo día que la mujer del jefe de Gabinete compró la casa del country Indio Cua.

El préstamo fue garantizado con una hipoteca sobre el departamento en el que Adorni vivía entonces con su familia, en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires.

Según la documentación de la operación, Molina de Cancio aportó 85.000 dólares y Cancio, 15.000.

Molina de Cancio es comisaria retirada de la Policía Federal. Es viuda y fue, hasta diciembre de 2021, jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial. El vínculo con Adorni fue a través de la escribana del funcionario, Adriana Nechevenko, que declaró que fue ella quien le presentó a las dos mujeres al jefe de Gabinete, que le había pedido que le consiguiera prestamistas porque necesitaba el dinero.

La semana pasada, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal sobre Molina y Cancio. Quiere saber si tenían la capacidad económica y financiera para asumir el rol de prestamistas.

Las dos tienen inmuebles a su nombre en la ciudad de Buenos Aires. LA NACION hizo pedidos de informes ante el Registro de la Propiedad y resultó que Victoria Cancio es titular de un inmueble en Scalabrini Ortiz esquina Padilla, uno en Perú 79 y otro en Juan de Garay esquina Pereyra.

También figura como dueña de una “parte indivisa” de otros dos inmuebles: uno en Maza 1615 y otro en Paraguay 928; este último lo comparte con su madre.

Molina aparece en el registro como titular de una propiedad en Maza 1681 y otra en Guayaquil 60.

Fuente: La Nación