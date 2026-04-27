Quién era Lucas Herrera, el integrante de la banda “Hechizo Tropical” que murió tras un show en Mar del Plata

Lucas Herrera , integrante de la banda de cumbia, guaracha y chamamé Hechizo Tropical , murió este fin de semana tras descompensarse luego de un espectáculo en Mar del Plata . En plena madrugada de domingo, el hombre de 31 años fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos, donde se confirmó su fallecimiento.

"Lamentablemente queremos comunicarle el deceso de nuestro compañero Lucas", escribieron sus pares de la banda, que lo apodaban "Capi".

En base a sus publicaciones redes sociales, Herrera tenía un hijo y fanático de Chevrolet. De acuerdo con la página de YouTube de la banda, Lucas no tocaba ningún instrumento sino que estaba a cargo de las animaciones visuales de los shows y videos .

Hechizo Tropical era uno de los grupos de cumbia y guaracha que tocaban el sábado 25 de abril por la noche en Viva Juliana, un boliche de Mar del Plata, ubicado en Avenida Champagnat 79.

También se esperaba que tocaran Marea Guarachera, Dani El Símbolo y La base de la guaracha. Sin embargo, el evento se vio interrumpido y suspendido luego de que el local bailable comunicara la noticia del fallecimiento de Herrera.

"Lucas, integrante de Hechizo Tropical, se descompensó en el bailable, luego de dar su show y fue trasladado al hospital. Lamentablemente, falleció. Por respeto a él, a su familia y a sus compañeros, tomamos la decisión de cancelar el evento", dice el comunicado que difundieron en su cuenta de Instagram.

Aún se esperan los resultados de la autopsia al cuerpo de Lucas Herrera, pero se conocieron las primeras hipótesis del caso.

Según precisaron los medios locales, Herrera habría convulsionado dentro del establecimiento y sufrido un paro cardíaco . Quienes lo acompañaban solicitaron una ambulancia, pero por la demora decidieron trasladarlo en un vehículo particular al Hospital, donde -según se informó- ingresó ya sin vida.

Según las primeras versiones, obtenidas desde el entorno del músico, el cuadro estaría vinculado a posibles antecedentes coronarios , aunque se aguardaba la realización de la autopsia para confirmar las causas del fallecimiento, informó el medio 0223 .

Los restos del cantante serán velados desde las 16 de este lunes en la sala velatoria ubicada en Arturo Alió 2297 y mañana al mediodía será trasladado al cementerio para la última despedida.

"Queremos darle las gracias a cada uno por sus mensajes de aliento y apoyo a su familia y la banda. Ya pudimos juntar el dinero para poder hacerle la despedida a nuestro gran compañero Lucas", indicaron desde la cuenta oficial de Hechizo Tropical en Facebook, donde horas antes habían compartido un alias para colaborar con su familia.

La publicación se llenó de condolencias de fanáticos y mensajes de la propia familia de Lucas, que lo despidió con cariño.

Fuente: Clarín