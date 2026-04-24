“Queremos volver a encontrarnos para ver a la Selección”: analizan realizar Fan Fest en Mar del Plata durante el Mundial

ZONALES





A pocos meses del inicio de la próxima Copa del Mundo, en Mar del Plata ya comenzaron las conversaciones para organizar nuevamente espacios públicos donde los vecinos puedan seguir los partidos de la Selección Argentina de manera colectiva.





Desde el municipio de Mar del Plata confirmaron que trabajan en distintas alternativas para concretar un Fan Fest durante el torneo, aunque reconocieron que esta vez el principal desafío será el invierno y los horarios atípicos de los encuentros.





“Estamos poniéndonos creativos en ver cómo, a pesar del frío, podemos lograr encontrarnos en algunos lugares de Mar del Plata y poder ver juntos los partidos de Argentina”, expresó Francisco Taverna, director general de Cultura del partido de General Pueyrredon, en declaraciones radiales.





El funcionario explicó que el contexto será muy diferente al de 2022 FIFA World Cup, cuando los partidos se disputaron durante la primavera argentina y las reuniones masivas al aire libre tuvieron una gran convocatoria.





En esta oportunidad, el calendario presenta horarios poco habituales. El debut de Argentina national football team frente a Argelia está previsto para el martes 16 de junio a las 22 horas. Luego jugará ante Austria el lunes 22 de junio a las 14 y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el sábado 27 de junio a las 23.





Entre las alternativas que analizan las autoridades locales, aparece la posibilidad de montar el Fan Fest en alguna calle comercial del macrocentro marplatense, aunque todavía no hay una confirmación oficial sobre los espacios elegidos.