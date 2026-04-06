Qué significa una ciclogénesis, cuánto dura el fenómeno y cuáles son las zonas más afectadas

El otoño arrancó con condiciones atípicas , más cercanas al verano, y esto se tradujo en altas temperaturas, humedad y un ambiente inestable. Sin embargo, esta semana, en el marco de una ciclogénesis -un evento que responde a una caída de la presión atmosférica- comenzó con un cambio abrupto como protagonista, más afín a la estación que se transita: fuertes tormentas, vientos y descenso en las marcas térmicas.

En ese contexto, el pronóstico anticipó que el fenómeno podría extender la inestabilidad durante varios días y generar altibajos de temperatura, lluvias persistentes y ráfagas de viento .

La ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión en la atmósfera. Se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse , lo que puede derivar en condiciones de tiempo adverso.

Este fenómeno suele estar asociado a vientos intensos, lluvias persistentes y un aumento de la inestabilidad , aunque no siempre produce tormentas severas.

En el escenario actual, su desarrollo se vincula con el choque entre una masa de aire cálido y húmedo y el ingreso de aire más frío , lo que favorece la formación de sistemas de baja presión sobre el este del país.

Según el Servicio Meteorológico Nacional , el proceso comenzó a sentirse este lunes y podría extenderse durante varios días. Se prevé un período de con condiciones inestables , marcado por lluvias, descenso térmico y viento.

Durante el martes, se esperan fuertes tormentas, con el ingreso de viento del sur y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora , acompañado de una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 21°C.

Con la llegada del miércoles, el tiempo tenderá a estabilizarse, con condiciones más frescas , cielo mayormente nublado y persistencia del viento, sin pronóstico de lluvias.

Las provincias que presentan alerta naranja por tormentas intensas se concentran principalmente en la región del Litoral y el centro-este del país. Esta advertencia de mayor riesgo afecta a gran parte de Corrientes, el norte de Santa Fe, el este de Chaco y sectores del norte de Entre Ríos .

Por otro lado, la alerta amarilla se extiende sobre una superficie mucho más amplia, cubriendo casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba y sectores de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja .

6 ABR I ⚠️ #Alertas para hoy: ⛈️ #Tormenta ⚠️Lluvias intensas 🟧60-120 mm con ráfagas ≥ 90 km/h 🟨30-60 mm con ráfagas ≥ 70 km/h 🧊Granizo 🌧️ #Lluvia 🟨30-60 mm Más info en 👉 https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/Fpaxz5l8Nb

Fuente: La Nación