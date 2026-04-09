Qué revelaron las primeras pericias sobre la muerte del nene de 4 años en Comodoro Rivadavia

La muerte de un nene de cuatro años en Comodoro Rivadavia provocó gran conmoción en la comunidad. El menor fue llevado por su mamá al Hospital Regional tras descompensarse en su casa. Poco después, sufrió un paro cardiorrespiratorio .

De acuerdo con la información publicada por el portal ADN Sur, l as primeras pericias forenses realizadas al cuerpo de la víctima indicaron la presencia de lesiones internas en la cabeza .

Si bien aún se espera el resultado de la autopsia, esta observación resulta clave para profundizar en las circunstancias en las que se produjo la muerte del nene.

Durante el examen forense se tomaron múltiples muestras al cuerpo del menor que serán sometidas a análisis exhaustivos . Según indicaron fuentes de la investigación al citado medio, los resultados de las pericias podrían demorar al menos una semana, por la complejidad que representan.

En paralelo, la familia paterna del menor denunció irregularidades en el proceso de tenencia del menor y apuntó directamente contra la madre , a quien acusan de haberlo maltratado.

“Queremos que nos entreguen el cuerpo y que nos digan por qué hizo un paro cardiorrespiratorio . En todos los análisis que le hicieron no se explica qué le provocó eso. No tenía problemas en el corazón, nada ”, expresó Lorena Andrade, pareja del papá biológico del nene en diálogo con ADN Sur .

Este miércoles se llevo a cabo un allanamiento en la casa de la mamá del menor para realizar una inspección ocular del lugar donde ocurrieron los hechos . Durante el operativo se habrían secuestrado celulares y otros elementos de interés para la causa.

Hasta el momento no hay personas detenidas . Las autoridades trabajan en la reconstrucción de las últimas horas del menor, para determinar qué fue lo que derivó en el lamentable desenlace. La investigación continúa.

Fuente: TN