Por qué Milei pidió “paciencia” a los argentinos y el conflicto salarial que preocupa a la Casa Rosada

Javier Milei mostró el jueves una brisa de aquel tono de la campaña de 2025, cuando les hablaba a los rezagados por el ajuste. El Presidente matizó entre sus ataques a la prensa un pedido de paciencia a los argentinos . Aceptó que sería “intelectualmente deshonesto” decir que todos están mejor con su plan económico. Pero insistió con que el rumbo es el correcto y con que cambiarlo implicaría “dinamitar lo logrado”.

El estilo prolijo y sin los tres puntos suspensivos que caracterizan sus explosiones virtuales denotaron la planificación del mensaje.

El texto, delineado junto a su estratega Santiago Caputo , fue la expresión más importante del Gobierno en las últimas semanas.

PRIMERO LOS DATOS El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos… o directamente de sus jefes. Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está…

Un conocedor de los movimientos de la Casa Rosada libertaria traduce así lo que quiso decir el Presidente: “Te entiendo que la estás pasando mal, pero no podemos volver atrás”. Debajo, coinciden distintas fuentes de esta administración consultadas por LA NACION , intentaron reforzar dos conceptos: la intención de mostrar un Milei con “empatía” frente a los argentinos que no la están pasando bien y, al mismo tiempo, un Presidente que busca renovar la “esperanza” de un futuro mejor bajo su ala.

El Gobierno, entienden una serie de voces que hablaron con LA NACION, esperaba un primer trimestre difícil en términos económicos . Enero fue de vacaciones; febrero estuvo copado por el exitismo oficialista de las extraordinarias; pero en marzo la administración libertaria se quedó sin nafta de gestión e irrumpió el escándalo alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

“El ataque financiero hasta octubre de 2025 fue muy violento, con la dolarización de cartera; eso atrasó el envión que traíamos hasta marzo de 2025; ya se está remontando. La economía siguió creciendo en sectores diversos. En enero, diez indicadores de 15 dentro del EMAE [por el estimador mensual de actividad económica] dieron positivo. Lleva tiempo. Hay tormenta, hay viento, pero el rumbo es el correcto ”, planteó uno de los actores oficialistas más importantes para desglosar la línea que marcó el Presidente en su cuenta de X .

“ Si la política no jodiera, estaríamos mucho mejor . Pero, ahí vamos. Lo que hacemos es lo que corresponde, es lo moralmente correcto”, añadió esa misma fuente, que estimó que marzo será el último mes con inflación alrededor de 3% y que se confió con que en abril comenzará a “desplomarse fuerte”.

En el mismo sentido se manifestó otro integrante del Gabinete al referirse a las intenciones de Milei. “El Presidente internamente lo viene diciendo desde diciembre, que tras el ataque especulativo de 2025 iba a ser muy duro en enero, febrero y marzo... un poco también en abril. Pero capaz nadie terminó de explicar bien que estos meses iban a ser difíciles . Entonces él salió y lo explicó. No sé si es tarde, pero hace docencia” , comentó este funcionario. “Desde abril pareciera que va caminando”, se entusiasmó y refirió sobre el mensaje del Presidente: “Es una nota de empatía junto con un pedido de aguante”.

En las últimas semanas, a la Casa Rosada también llegaron sondeos que mostraron al Gobierno en baja. “El clima se enrareció”, describió otro actor del oficialismo.

Como en el cuento del huevo y la gallina , en el que no se sabe quién está primero, tampoco está claro si el Presidente envalentona a su círculo de funcionarios más cercano o al revés, pero todos están seguros -por convencimiento o tal vez por conveniencia para no admitir sus propios errores- que hay una mala intención de la prensa contra la gestión nacional. Al mejor estilo K.

“Hay una distorsión entre lo que indican los datos de la economía versus los medios. Los datos dicen que la mayoría de los argentinos llega a fin de mes. Entonces, el Presidente no quiere que la sociedad se deje engañar por versiones malintencionadas” , dijo un actor oficialista de los más importantes para describir el pedido de paciencia de Milei.

“ Los medios están empujando con que la plata no alcanza , como cuando gobernaba Macri y empujaban con los movimientos del dólar”, comentó otro personaje libertario.

Al igual que un coro, el discurso se replica en las terminales más importantes del oficialismo. “A 91% de los periodistas la gente no les cree. Que los miren no quiere decir que les crean”, deslizó un funcionario de llegada directa a los hermanos Milei.

El Presidente -ataque tras ataque a periodistas- escucha a los suyos y se regodean entre sí.

Por fuera de los fuegos de artificio, no a viva voz, en el Gobierno reconocen que hay sectores -sobre todo en el AMBA- que todavía no se sienten tocados por las supuestas bondades del plan económico libertario. “Veníamos de una situación trágica. La percepción tarda en llegar, en algunos sectores no se percibe la recomposición de la actividad económica” , comentó una de las voces más encumbradas de Balcarce 50.

Ante esta cuestión, también reconocen en el oficialismo, permean más escándalos como el Adorni gate o el conflicto con los colectivos. No pasó desapercibido en la Casa Rosada el video de Lourdes, de 28 años, de Quilmes y profesional que, a la espera de un micro que no llegaba, repitió seis veces en menos de dos minutos que estaba “cansada” de la situación económica de su familia ante un móvil de TV.

Sin embargo, en el Gobierno nadie vislumbra que el clima social vaya a recrudecer y le bajan el tono a los piquetes del martes pasado tras el fin del plan Volver al Trabajo. Por qué se preocuparían si dicen que Santiago Caputo suele caminar la Plaza de Mayo con la tranquilidad y el anonimato de cualquier monotributista como él . Incluso cuentan que el viernes anduvo por ahí a pie y que ninguno de los que protestaba por los salarios del Conicet ese mismo día, en el mismo lugar, si quiera lo reconoció.

En tanto, sí hay un conflicto salarial que las más altas esferas del Gobierno observan con detenimiento : las quejas por los sueldos en las fuerzas federales , con intentos de protestas (pese a estar prohibidas por ley) de momento inconclusas.

En Balcarce 50 saben que se necesita una inyección de fondos ahí. Ya se debatió en la última reunión de Gabinete, según pudo confirmar LA NACION de tres fuentes independientes, y también formó parte de charlas de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , con Milei y con el equipo económico que comanda Luis Caputo. “ Es prioridad número uno . Están trabajando Seguridad y Economía en lograr una recomposición”, afirmaron fuentes del Gobierno. En abril ya se entregó un bono a los agentes federales, parte esencial del discurso libertario de mano dura.

Sobresaltado mediática y judicialmente, Adorni sigue respaldado por el Presidente, por Karina Milei y por Santiago Caputo. El resto se resigna a aceptar las directrices de la cúpula. La gente le pasa factura al jefe de Gabinete, con la imagen más baja de su carrera política.

El ingreso a la vida pública de su escribana Adriana Nevechenko fue también objeto de comentarios en Balcarce 50. “Es un personaje de Netflix”, se escuchó, entre otros murmullos.

Cambiar el eje por fuera de Adorni todavía es un pendiente para el Gobierno. En los despachos ultiman la reforma política como próximo tema que pueda torcer la agenda.

En un año en que todo podrá medirse en un antes y un después de la Copa del Mundo, prevén altas chances de que el texto llegue al Congreso en la previa del evento internacional, pero pocas de que prospere hasta después de que la Selección intente conseguir la cuarta estrella de la mano de Leo Messi.

Fuente: La Nación