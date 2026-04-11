Por denuncias de su expareja, renunció el subsecretario de Justicia del gobernador Alfredo Cornejo

MENDOZA.- Tras ser denunciado por su expareja por abuso sexual, lesiones y amenazas, renunció el subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino. Se trata de una figura decisiva en la provincia y soldado del gobernador radical Alfredo Cornejo, especialmente en el vínculo con el Poder Judicial.

Entre los delitos que empiezan a investigarse, expuestos ante la Justicia por su excónyuge, reconocida licenciada en comercialización, docente y periodista, se denuncian abuso sexual, lesiones, amenazas y violencia de género. El funcionario rechazó todos los cargos, aunque dijo que dio un paso al costado para no entorpecer la investigación.

En la última década, D’Agostino fue una figura clave y espada del gobernador en el ámbito judicial. Se lo consideraba el “brazo ejecutor” de Cornejo en los tribunales, con una función determinante: gestionar las reformas judiciales y constituir el nexo con jueces y fiscales, además de ocupar un rol clave en el Consejo de la Magistratura.

D’Agostino fue subsecretario de Justicia desde la primera gestión de Cornejo en 2015 y mantuvo la función en el mandato del gobernador Rodolfo Suarez. Fuentes cercanas al gobierno mendocino lo ubican como u referente del núcleo duro y operador de Cornejo. Se interpreta s salida del gobierno como u fuerte golpe para el Poder Ejecutivo, por la confianza con el gobernador y rol estratégico que cumplía desde hace años.

Aunque rechazó las denuncias en la “renuncia indeclinable” presentada al gobernador, D’Agostino se vio obligado a dimitir para “garantizar la transparencia y la plena colaboración con la Justicia” en la investigación, que conduce la fiscal Valeria Bottini, de la Unidad Fiscal de Delitos de Violencia de Género.

Entre las acusaciones se incluyen audios de conversaciones y registros fotográficos de lesiones. Los hechos habrían sucedido entre 2021 y 2024, con una “prolongación del hostigamiento hasta fines de 2025”, declaró la denunciante.

El funcionario ya se había separado de su esposa Anabel Molina, quien fue reina nacional de la Vendimia en 2003 y a fines de 2025 fue designada jueza de Cámara, integrante del Tribunal de Gestión Judicial Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial.

De acuerdo con la presentación judicial, se requirió la prohibición de acercamiento, retención del pasaporte, restricción de salida del país, botón antipánico y embargo preventivo de bienes para D’Agostino. Asimismo, se solicitó protección para la abogada de la víctima.

“Deseo que este proceso se lleve a cabo con total libertad y sin que mi permanencia en la función sea un impedimento o genere suspicacias sobre el actuar de los órganos del Estado”, señaló D´Agostino en la renuncia.

En el Ministerio Público Fiscal confirmaron a LA NACION la presentación de la denuncia e indicaron que “se encuentran en curso las medidas correspondientes conforme a los protocolos vigentes y a la naturaleza de los hechos denunciados”.

Fuente: La Nación