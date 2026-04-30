Pinamar lanzó una capacitación sobre accesibilidad comunicativa y cognitiva

ZONALES

La Coordinación de Discapacidad de Pinamar presentó “Luka”, una capacitación orientada a promover herramientas de accesibilidad comunicativa y cognitiva en distintos espacios de atención, trabajo y servicios.





La propuesta busca brindar herramientas prácticas vinculadas a la inclusión, el uso de lenguaje claro y la generación de entornos más accesibles para personas que presentan distintas formas de percibir, comprender y procesar la información.





La capacitación tiene un formato breve y está compuesta por dos etapas. La primera consiste en un video de 13 minutos donde se desarrollan conceptos relacionados con accesibilidad, inclusión y diversidad. Luego, quienes participen deberán completar un formulario de evaluación para reforzar los contenidos trabajados.





Entre los temas principales se abordan conceptos vinculados a accesibilidad universal, ajustes razonables, inclusión y el impacto que tiene el entorno en la comunicación cotidiana. También se trabaja sobre la importancia de construir prácticas comunicacionales más claras, empáticas y comprensibles.





Desde el área destacaron que la iniciativa forma parte de la implementación de la Ordenanza N.º 6772/2024, aprobada y promulgada en octubre de 2024 en el Partido de Pinamar, normativa que impulsa políticas de accesibilidad para garantizar una comunicación más inclusiva.





La convocatoria está abierta a toda la comunidad y apunta a fomentar herramientas que permitan mejorar la accesibilidad en distintos ámbitos públicos y privados.