PASÓ EN CNM RADIO: la jefa inspectora de Madariaga habló tras la amenaza hallada en una escuela secundaria

MADARIAGA





La aparición de un mensaje amenazante en el baño de la Escuela Secundaria N°1 de General Madariaga encendió la alarma en la comunidad educativa y motivó la activación de protocolos de prevención y articulación con fuerzas de seguridad y la Justicia. En medio de la preocupación generada por amenazas similares registradas en distintos puntos del país, la jefa inspectora distrital, María del Pilar Corro, brindó detalles sobre cómo se trabaja ante este tipo de situaciones y advirtió sobre la gravedad de este fenómeno.





La amenaza fue detectada en el establecimiento ubicado en Buenos Aires e Urrutia y derivó en una denuncia formal y en la inmediata intervención de autoridades educativas, policiales y judiciales. Durante una entrevista con CNM Radio, Corro remarcó que las escuelas cuentan con herramientas específicas para actuar frente a episodios de violencia extrema y sostuvo que el abordaje debe realizarse de manera integral.





“Esto es serio, esto es grave”, afirmó la funcionaria, quien insistió en que este tipo de mensajes no pueden ser considerados simples bromas. “Lo que por ahí a uno le causa como broma, genera temor y situaciones sumamente complejas dentro de las escuelas”, explicó.





La inspectora detalló que las instituciones educativas trabajan bajo una guía de orientación e intervención ante conflictos escolares, enmarcada en la Comunicación Conjunta 1/2023. Según indicó, el objetivo principal es priorizar el cuidado de los estudiantes y fortalecer los vínculos dentro de las comunidades educativas.





“Lo primordial hoy es atender a las instituciones educativas y a las y los estudiantes ante una situación extrema”, señaló. También reconoció que muchos escenarios actuales exceden la preparación tradicional del sistema educativo. “Hoy que un estudiante porte un arma es una realidad para la que las y los educadores no estamos preparados”, sostuvo.





Corro remarcó además la importancia del trabajo conjunto entre escuelas, familias, fuerzas de seguridad y organismos estatales. “La escuela no puede lograr mejoras si no es con las familias y con la comunidad”, expresó. En ese sentido, advirtió sobre el impacto de redes sociales, grupos de WhatsApp y contenidos violentos que circulan entre adolescentes.





“Las y los estudiantes están al alcance de grupos con contenido peligroso y eso después impacta en las instituciones educativas”, explicó. Incluso mencionó riesgos vinculados al grooming, la exposición a contenidos violentos y otras problemáticas digitales que terminan repercutiendo en el ámbito escolar.





En relación al operativo preventivo desplegado en establecimientos educativos, confirmó que se trabaja junto a la Policía Bonaerense mediante el denominado “Operativo Aurora”, que contempla presencia policial en escuelas y zonas cercanas. Según explicó, la distribución de móviles y efectivos será definida en conjunto con autoridades locales y fuerzas de seguridad.





La inspectora también se refirió al debate que comenzó a surgir en algunas provincias sobre restringir el ingreso de alumnos con mochilas para reforzar controles. Aunque evitó respaldar una medida de ese tipo, consideró que cualquier decisión debe ser debatida colectivamente y teniendo en cuenta los derechos de los estudiantes.





“No se pueden tomar decisiones arbitrarias. Hay que analizar ventajas y desventajas y pensar también en los estudiantes que no están involucrados en estas situaciones”, sostuvo.





Durante la entrevista insistió en que el abordaje debe hacerse desde el acompañamiento y el cuidado. “Las y los estudiantes necesitan mucho abrazo. La escuela tiene que seguir siendo un lugar donde estén cuidados”, expresó.





Mientras tanto, continúa la investigación para determinar quién realizó la amenaza detectada en la escuela madariaguense. Corro confirmó que se avanzó con las denuncias correspondientes y recordó que este tipo de hechos pueden derivar en consecuencias judiciales.





“Hay consecuencias legales y penales. Por eso se están realizando acciones para identificar a quien hizo el escrito”, indicó.





La situación enciende nuevamente la preocupación en la región luego de episodios similares registrados en ciudades vecinas y en distintos puntos del país, donde amenazas en escuelas derivaron en operativos de seguridad, suspensión de clases y fuerte preocupación entre familias y docentes.