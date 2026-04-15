Para mayores de 65 años: un estudio analiza si estar solo empeora la memoria con el tiempo

Un estudio europeo con seguimiento a 10.217 personas de entre 65 y 94 años concluye que la soledad se asocia con peores resultados iniciales en memoria , pero no con un deterioro cognitivo más rápido con el paso del tiempo, según datos recopilados entre 2012 y 2019.

La investigación, publicada en Aging & Mental Health , fue desarrollada por especialistas de la Clínica Universitaria de Navarra, la Universidad de Valencia, la Universidad del Rosario en Colombia y el Instituto Karolinska en Suecia. El análisis se basó en información de la Encuesta sobre salud, envejecimiento y jubilación en Europa (SHARE).

Los resultados muestran que las personas con mayores niveles de soledad registraron puntajes más bajos en pruebas de memoria al inicio del estudio. Sin embargo, la evolución de esa capacidad a lo largo de los siete años fue similar a la de quienes reportaron niveles bajos o moderados de soledad.

De acuerdo con la publicación, los hallazgos refuerzan «los fuertes vínculos que existen entre el sentimiento de soledad y la función cerebral en las personas mayores, al tiempo que respaldan la teoría de que el aislamiento no es necesariamente un factor de riesgo de demencia».

El autor principal, Luis Carlos Venegas-Sanabria , señaló: «El hallazgo de que la soledad afectaba significativamente a la memoria, pero no a la velocidad de su deterioro a lo largo del tiempo , fue un resultado sorprendente».

El investigador añadió que «la soledad podría desempeñar un papel más destacado en el estado inicial de la memoria que en su deterioro progresivo ».

El objetivo del estudio fue examinar el impacto de la soledad en los cambios de la memoria , tanto inmediata como diferida, durante un periodo de siete años.

La muestra incluyó personas de varios países europeos, entre ellos España, Alemania, Suecia y Eslovenia.

Los datos evidencian que el sur de Europa presentó los niveles más altos de soledad (12 %) , seguido por la región oriental (9 %), la septentrional (9 %) y la central (6 %).

El grupo con mayor soledad estaba compuesto por personas de mayor edad , en su mayoría mujeres, con reportes de peor estado de salud y mayor presencia de condiciones como depresión, hipertensión arterial y diabetes.

Además, estas personas obtuvieron resultados más bajos en pruebas de memoria inmediata y diferida al comienzo del estudio en comparación con quienes reportaron menor soledad.

A pesar de estas diferencias iniciales, el ritmo de deterioro de la memoria fue equivalente entre todos los grupos . Según la revista, esta «pendiente» de disminución se hizo más evidente entre el tercer y el séptimo año de evaluación.

Los autores indican que el análisis consideró la soledad como una condición estable en el tiempo . No obstante, advierten que en la práctica esta percepción puede modificarse debido a cambios personales o del entorno a lo largo de la vida.

Asimismo, plantean que la evaluación periódica de la soledad podría incorporarse en los exámenes destinados a medir las capacidades cognitivas en personas mayores.

Fuente: La Nación