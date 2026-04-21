Nuevo ataque de Milei a Carlos Pagni por su editorial en LN+

En una nueva ofensiva contra la prensa, el presidente Javier Milei volvió a apuntar contra Carlos Pagni tras su editorial de este lunes en el programa Odisea Argentina de LN+ , en el que analizó la situación económica del país y habló sobre un supuesto deterioro en el salario de los trabajadores .

“ Delincuente malparido ”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X , junto a un fragmento de la columna del

DELINCUENTE MALPARIDO. Fin. https://t.co/GHclPicuGa

Hace apenas una semana, Milei había apuntado contra otro

“Esta inmundicia humana omite que se la pasó mintiendo a diestra y siniestra. Nunca pidió perdón por sus errores. Su error sistemático muestra su deshonestidad”, añadió.

En el artículo, Morales Solá hacía alusión a las continuas agresiones del Presidente para con la prensa . De hecho, la respuesta de Milei había llegado en medio de un raid de críticas hacia que había tenido esa semana en declaraciones televisivas. “ El 95% de los periodistas son delincuentes ”, afirmó en diálogo con Televisión Pública .

A su vez, ese mismo fin de semana de Pascuas había utilizado sistemáticamente sus redes sociales para compartir cientos de mensajes contra los periodistas. Según datos recopilados por LA NACION , en cuatro días —desde el jueves hasta el domingo— escribió 86 tuits contra la prensa y republicó otros 874 emitidos originalmente por militantes libertarios, funcionarios o usuarios desconocidos.

“Al final sí había ensobrados y que operaban para ensuciar…”; “¿Está mal decir que los medios, la mayor parte de los periodistas, están beneficiando a unos hijos de mil putas y atacando a personas honestas que hacen las cosas bien y están sacando adelante el país? ¿O es demasiado?”; “Y pensar que lloraban océanos de lágrimas cuando hablaba de lo que son los periodistas... Parece que me quedé corto”, fueron algunos de los mensajes que aparecieron en su cuenta de X .

Hace meses que el presidente Milei lleva adelante ataques contra la prensa en particular y los medios de comunicación en general.

Uno de los últimos había sido desde su cuenta de X —como es habitual— al columnista de LA NACION Jorge Fernández Díaz , a quien calificó de “mentiroso compulsivo”. Lo hizo sobre la base de un posteo del diputado Alberto Benegas Lynch (n): “Me adelanto a la Oficina de Respuesta Oficial para decir que Fernández Díaz dice que Karina Milei, en una reunión con los diputados de LLA, nos dijo que ´se vota primero y después se lee´. Estuve en la reunión. Eso es mentira”, afirmó Benegas Lynch.

El Presidente primero compartió el posteo de Benegas Lynch y agregó: “ Desenmascarando mentirosos . Al hombre en cuestión (en alusión a Fernández Díaz) le cuesta ver la diferencia entre realidad y ficción. Obvio que el lado que elige siempre tiene un sesgo claro… Ya no hay lugar para el beneficio del error si siempre pifia para el mismo lado. Fin”.

Fernández Díaz, en realidad, había leído en su programa de Radio Mitre fragmentos de un artículo que analizaba esa exhortación atribuida a Karina Milei .

Fuente: La Nación