Nueva encuesta electoral y fuerte paridad entre el PJ y La Libertad Avanza para 2027: 32% a 31%

Cuando Javier Milei y el Gobierno tuvieron su clímax en las encuestas a fin de año , luego del contundente triunfo en las elecciones legislativas , una duda se empezó a instalar de cara al siguiente mojón electoral, en 2027. Números en mano, oficialistas y opositores empezaron a preguntarse: ¿el Presidente puede conseguir su reelección con un triunfo en primera vuelta?

En esta Argentina caótica y dinámica, bastaron unos meses de inflación en alza y un par de escándalos de presunta corrupción para que el interrogante quedara reducido: ¿el Presidente puede conseguir su reelección? Como viene contando Clarín , la caída en las encuestas también pegó en las urnas . Y un nuevo estudio al que accedió este diario plantea, hoy, un escenario muy parejo para 2027 .

El sondeo que adelanta este diario es de Opina Argentina , la consultora que dirige el analista Facundo Nejamkis y que suele trabajar con espacios opositores. Entre el 30 de marzo y el 2 de abril, la firma relevó 1.007 casos a nivel país y presentó los resultados con +/- 3,03% de margen de error.

En su resumen de resultados, el informe destaca las principales tendencias. Son estas:

1) "Durante abril, se acelera el proceso de deterioro del Gobierno ante la opinión pública iniciado en enero".

2) "Los indicadores del oficialismo no solo caen, sino que lo hacen a una velocidad muy pronunciada en los últimos dos meses".

Apoyo al Gobierno y situación actual

En base a un sondeo nacional de 1.007 casos

3) La aprobación de Javier Milei , que se ubica en 35%, disminuyó 6 puntos en la última medición y 13 puntos desde enero".

4) " Implosiona la imagen de Manuel Adorni : en el marco de la polémica por su patrimonio, su apoyo retrocedió 16 puntos en el último mes".

5) "En paralelo, hay un a fuerte descomposición de la evaluación del presente y el futuro del país : las respuestas favorables caen hasta 9 puntos en el último mes".

Un cuadro que llama mucho la atención es el cuadro de imágenes con los principales dirigentes que hace Opina Argentina . Es un top ten en el que Milei queda llamativamente en el quinto lugar . Hasta no hace tanto, el Presidente tenía una doble cucarda estadística para mostrar: era puntero en la mayoría de los estudios y uno de los pocos con más apoyos que rechazos. Ya no.

En la tabla de este sondeo, Milei combina 35% de positiva con 63% negativa. En diciembre, tenía 13 puntos más a favor (48%) y 11 menos en contra (52%).

Arriba del Presidente, este mes, figuran tres opositores ( Axel Kicillof + 44%-, Myriam Bregman -+ 44%- y Cristina Kirchne r- + 39%-) y, algo que le duele tanto o más, una oficialista ( Patricia Bullrich -+ 39%-).

Debajo quedan Mauricio Macri (+ 34%), Sergio Massa (+ 33%), Luis Caputo (+ 29%), Victoria Villarruel (+ 27%) y Manuel Adorni (+ 23%).

En cuanto al capítulo electoral, Opina Argentina repite la pregunta que viene haciendo hace meses, de cara a las próximas presidenciales. "Si las elecciones fueran mañana, ¿a qué fuerza política votaría?" . Otra vez, sorprende la foto y la película.

La instantánea del momento muestra un empate técnico entre "El peronismo de Cristina, Kicillof y Massa" con "La Libertad Avanza de Javier Milei": 32% a 31%, con el PJ arriba, un escenario impensado para el Gobierno (y la oposición) hasta hace poco. En enero, el oficialismo prevalecía por 9 puntos (44% a 35%); en febrero, por 8 (41% a 33%); y en marzo, por 7 (39% 32%).

Volviendo a la foto de abril , además de la paridad en la punta, sorprende el tercer puesto del "Frente de Izquierda de Bregman", que llega a 9% . Cuarto queda "Una opción de centro de Pullaro y Schiaretti" con 5%. Y completan "otro" (11%), "no sabe" (7%) y "blanco/no iría a votar" (5%).

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín