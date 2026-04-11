Nueva amenaza de tiroteo en una escuela: investigan a una alumna de Entre Ríos por mensajes intimidatorios

Una nueva amenaza de tiroteo alteró el orden de una escuela, esta vez en Entre Ríos . Según informó la policía local, el representante legal del Instituto Nuestra Señora de la Merced D-10 presentó una denuncia luego de que las autoridades del establecimiento educativo hallaran una pintada en un baño prometiendo un “tiroteo” . Además, el colegio recibió dos correos electrónicos con mensajes intimidatorios. La principal sospechosa de ser la autora es una alumna de 16 años.

Tal como se observa en imágenes difundidas, en el baño femenino del colegio, ubicado en la calle Belgrano al 900 de la localidad de La Paz , alguien escribió “10/04/26 tiroteo!” . Poco después, llegaron mensajes en el mismo tono vía e-mail, enviados desde dos direcciones diferentes.

Tras la denuncia, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en conjunto con la División Cibercrimen de la Dirección General de Investigaciones, inició tareas de análisis y rastreo digital. Fue así como se logró vincular uno de esos correos electrónicos con una alumna de 16 años , estudiante de sexto año.

Con intervención de la Unidad Fiscal, se llevó a cabo un operativo preventivo en la escuela, donde se pudo identificar a la menor involucrada. Con las presencias de su madre, la defensora oficial y autoridades escolares, se la requisó. Le secuestraron un teléfono celular, el cual será peritado para intentar demostrar su participación en los hechos, como así también si hubo otras personas intervinientes.

También allanaron la casa de la chica, donde se secuestraron otro teléfono celular y una notebook que también serán peritados.

En el operativo intervinieron además personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, División Operaciones y Seguridad Pública, quienes realizan recorridas preventivas diarias en establecimientos educativos de la zona.

La policía informó que se les solicitó una reunión a la Departamental de Escuelas y a otros organismos “con el objetivo de fortalecer herramientas de detección temprana, prevención de riesgos y generación de canales de comunicación institucional, promoviendo además valores de convivencia en el ámbito escolar”.

Desde el pasado 30 de marzo, cuando un adolescente de 15 años ingresó armado a su escuela de la localidad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero , se sucedieron varios episodios en distintas escuelas del país, con alumnos que fueron a sus colegios armados y amenazas por distintas vías.

Por ese episodio en Santa Fe, están detenidos el autor del ataque y otro chico, de 16 años, a quien se lo imputó por “ homicidio agravado por el uso de arma de fuego ” y “ doble tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego ”, todo en concurso real —es decir, que se le atribuyen varios delitos juntos-. Todo ello, como partícipe secundario del crimen.

Las autoridades confirmaron que el tirador formaba parte de una cultura digital creada tras la masacre de Columbine y contaron que llegaron a su “cómplice” tras el peritaje del celular del asesino.

Esta semana, un chico de 15 fue allanado por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense , luego de que supuestamente difundiera en un grupo de WhatsApp de alumnos de su ex escuela, el Colegio Parroquial Domingo Savio de Aldo Bonzi, que los iba “a matar a todos los del curso, menos a los nuevos” .

El 7 de abril, un estudiante de 17 años fue reducido en San Miguel de Tucumán tras ser hallado en plena clase portando un revólver cargado con seis balas . El incidente, ocurrido durante una lección de Biología, condujo a la activación inmediata de un operativo especial de seguridad en la zona y fortaleció la respuesta del gobierno provincial ante episodios recientes de violencia escolar.

Este viernes también se dio a conocer que un adolescente de 14 años generó un momento de tensión en el Colegio Estación Limay de Cipolletti, Rio Negro, al amenazar con matar a sus compañeros durante una clase . El episodio desencadenó la intervención de la Policía, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y el establecimiento se llenó de padres intentando retirar a sus hijos.

Fuente: Infobae