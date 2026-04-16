Murió un reconocido médico en la ruta 29: iba en bici y lo chocó un auto

Rodolfo Fournier (69) era un reconocido médico clínico y apasionado del ciclismo. Este miércoles fue atropellado por un auto en la ruta provincial 29 , en el límite de los partidos de Rauch y Ayacucho, donde horas más tarde perdió la vida.

Fuentes judiciales señalaron a Clarín que todo ocurrió pasadas las 19, a la altura del kilómetro 166.

Allí, un Ford Focus conducido por Ricardo Marcelo Canto (65), domiciliado en Luján y sin antecedentes penales, impactó contra la bici en la que iba Fournier.

La víctima fue trasladada de inmediato, en estado crítico, al Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet, de Ayacucho.

De acuerdo a fuentes sanitarias, presentaba una fractura expuesta con aplastamiento en la pierna izquierda y politraumatismos, pero su estado de salud se agravó y falleció a la 0.25 de este jueves.

Su muerte causó profundo pesar en Florencio Varela , adonde había sido funcionario en el área de Salud.

Desde la municipalidad indicaron que dejó " una huella imborrable p or su compromiso, vocación de servicio y dedicación a la comunidad".

Según el semanario La Colmena , Fournier estaba jubilado y había ido "en bicicleta a una maratón a realizarse en la ciudad de Tandil".

"Nuestras más sinceras condolencias para sus seis hijos y toda la familia en este momento tan difícil. Les acompañamos en el sentimiento y enviamos fuerza, cariño y un abrazo respetuoso para afrontar esta enorme pérdida", expresaron.

Las fuentes consultadas por Clarín señalaron que Fournier iba en una bicicleta de ruta, con equipamiento completo para largas distancias, pero a esa hora había escasa visibilidad porque había oscurecido y la circulación de ese tipo de vehículos es riesgosa e imprudente.

La fiscal Laura Margaretic, de la UFI N° 9 del Departamento Judicial de Azul, está a cargo del expediente caratulado como "homicidio culposo".

En el lugar de la tragedia trabajaron la Policía Vial de Casalins, bomberos de Ayacucho y la Policía Científica de Azul.

Fuente: Clarín